Дым из Донецка видно: ВСУ нанесли ракетный удар у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Он рассказал, что украинские войска совершили террористический обстрел города. Это привело к пожару, сейчас на месте находятся сотрудники МЧС.
В данный момент проводится эвакуация людей, а в городе перекрыли дорогу. Поэтому водителям нужно пользоваться объездными путями.
Пока известно о четырех пострадавших, но информации о их состоянии нет. Пользователи в соцсетях опубликовали видео, на котором видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма. Однако, что именно горит, разглядеть не получается.
При этом о клубах черного дыма сообщают и жители Донецка в Ростовской области.
В соцсетях пользователи предполагают, что это мог быть ракетный удар американскими ATACMS. Но официальной информации об этом нет.