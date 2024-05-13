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Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Появилось видео последствий обстрелов рядом с Ростовской областью

Дым из Донецка видно: ВСУ нанесли ракетный удар у границы с Ростовской областью

13 мая 2024, 09:40
Фото: ТГ-канал Инцидент ЛНР/Mash на Донбассе
Появилось видео последствий обстрелов рядом с Ростовской областью

ВСУ нанесли ракетный удар в 10 километрах от границы с Ростовской областью

ВСУ обстреляли город Краснодон, который находится в нескольких километрах от Ростовской области, о нападении сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он рассказал, что украинские войска совершили террористический обстрел города. Это привело к пожару, сейчас на месте находятся сотрудники МЧС.

В данный момент проводится эвакуация людей, а в городе перекрыли дорогу. Поэтому водителям нужно пользоваться объездными путями.

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Пока известно о четырех пострадавших, но информации о их состоянии нет. Пользователи в соцсетях опубликовали видео, на котором видны поднимающиеся в небо клубы черного дыма. Однако, что именно горит, разглядеть не получается.

При этом о клубах черного дыма сообщают и жители Донецка в Ростовской области.

В соцсетях пользователи предполагают, что это мог быть ракетный удар американскими ATACMS. Но официальной информации об этом нет.

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