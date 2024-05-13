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Группа ВТБ завершила объединение пенсионных фондов

Группа ВТБ завершила объединение пенсионных фондов

13 мая 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек.

Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ «Открытие». «В ходе объединения ВТБ Пенсионный фонд перешёл на единую технологическую платформу и интегрировал лучшие решения и сервисы обоих фондов в свою работу. В это время мы смогли обеспечить стабильность функционирования всех услуг и сервисов и выполняли все свои обязательства перед клиентами в срок, сделав для них процесс максимально гладким. В 2024 году объединенный фонд сосредоточится на работе по программе долгосрочных сбережений, а также на повышении качества клиентского обслуживания и развитии новых цифровых сервисов», — комментирует заместитель генерального директора ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

Деятельность присоединенного фонда НПФ «Открытие» прекращена 3 мая 2024 года, о чем была внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Объединение фондов для клиентов — физических лиц и юридических лиц прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств произошел автоматически. Клиентам присоединенного НПФ «Открытие» не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Все клиенты могут воспользоваться услугами и сервисами на сайте ВТБ Пенсионный фонд, а также в Личном кабинете.

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