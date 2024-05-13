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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Женщина умерла меньше чем за месяц до пятых родов в Багаевском районе Ростовской области

Многодетная мать скончалась накануне родов в Ростовской области

13 мая 2024, 15:41
Фото: 1MI
Женщина умерла меньше чем за месяц до пятых родов в Багаевском районе Ростовской области
Женщина умерла меньше чем за месяц до пятых родов в Багаевском районе Ростовской области, пишет Donday со ссылкой на свои источники.

Местная жительница вынашивала пятого ребенка. Роды были назначены на конец мая. Вечером 9 мая женщине резко стало плохо. Ее доставили в Центральную больницу Багаевского района. Но врачи не сумели спасти ни саму женщину, ни ее малыша. Мама и плод скончались 10 мая.

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Известно, что у женщины остались супруг и четверо детей. Трое их них — несовершеннолетние.

Что стало причиной плохого самочувствия женщины и ее гибели, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала года погибли 24 младенца.

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