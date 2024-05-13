Многодетная мать скончалась накануне родов в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Местная жительница вынашивала пятого ребенка. Роды были назначены на конец мая. Вечером 9 мая женщине резко стало плохо. Ее доставили в Центральную больницу Багаевского района. Но врачи не сумели спасти ни саму женщину, ни ее малыша. Мама и плод скончались 10 мая.
Известно, что у женщины остались супруг и четверо детей. Трое их них — несовершеннолетние.
Что стало причиной плохого самочувствия женщины и ее гибели, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области с начала года погибли 24 младенца.