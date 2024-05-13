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Ракета попала по детской площадке у границы с Ростовской областью

Ракета попала по детской площадке у границы с Ростовской областью

13 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI
Ракета попала по детской площадке у границы с Ростовской областью
Недалеко от границы с Ростовской областью на детскую площадку упала часть ракеты, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он рассказал, что ВСУ обстреляли промышленную зону города Краснодон в 15 километрах от Донецка в Ростовской области, что привело к пожару. В данный момент продолжается ликвидация огня, в том числе с участием военных.

Одна из частей ракеты рухнула на территорию детской площадки местного парка. В этот момент людей здесь не было.

Дым из Донецка видно: ВСУ нанесли ракетный удар у границы с Ростовской областью
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Видео: ТГ Леонида Пасечника

В целом во время атаки три человека погибли и четверо получили ранения. Сейчас проводится эвакуации на промышленных предприятиях.

«На месте происшествия также находятся сотрудники республиканского СК. Уверен, виновные в преступлении будут наказаны», — уточнил Пасечник.

Ранее стало известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Граница#Детская площадка#Ракета#Происшествия
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