Ракета попала по детской площадке у границы с Ростовской областью

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Он рассказал, что ВСУ обстреляли промышленную зону города Краснодон в 15 километрах от Донецка в Ростовской области, что привело к пожару. В данный момент продолжается ликвидация огня, в том числе с участием военных.
Одна из частей ракеты рухнула на территорию детской площадки местного парка. В этот момент людей здесь не было.
В целом во время атаки три человека погибли и четверо получили ранения. Сейчас проводится эвакуации на промышленных предприятиях.
«На месте происшествия также находятся сотрудники республиканского СК. Уверен, виновные в преступлении будут наказаны», — уточнил Пасечник.
Ранее стало известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде после атаки ВСУ.