Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Гало представляет собой кольцо, похожее на радугу, вокруг Солнца. Такое свечение может занять все небо. Оно образуется, когда солнечный свет попадает на кристаллы льда в облаках.
Фотографиями с гало поделились в социальных сетях жители Ростова, Каменска и других городов.
«Ждем выпадения снега», — пишут в социальных сетях.
На днях в Ростовской области жители наблюдали полярное сияние. Оно добралось до юга России из-за интенсивного геомагнитного излучения. RostovGazeta публиковала фото северного сияния в Ростове.
Ранее стало известно, какие кометы и звездопады смогут увидеть жители в Ростовской области в 2024 году.