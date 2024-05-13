rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области

Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области

13 мая 2024, 15:10
Фото: ВК «Главный Новости Ростова-на-Дону»
Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области
Гало появилось в небе над Ростовом и областью, сообщили в социальных сетях местные жители.

Гало представляет собой кольцо, похожее на радугу, вокруг Солнца. Такое свечение может занять все небо. Оно образуется, когда солнечный свет попадает на кристаллы льда в облаках.

Фотографиями с гало поделились в социальных сетях жители Ростова, Каменска и других городов.

Опасный уровень УФ-излучения угрожает жителям Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

«Ждем выпадения снега», — пишут в социальных сетях.

На днях в Ростовской области жители наблюдали полярное сияние. Оно добралось до юга России из-за интенсивного геомагнитного излучения. RostovGazeta публиковала фото северного сияния в Ростове.

Ранее стало известно, какие кометы и звездопады смогут увидеть жители в Ростовской области в 2024 году.

Читайте также:
В сети появились кадры пыльной бури в Ростовской областиСмерч сняли на видео жители на окраине РостоваЗаморозки до -4 градусов ударили по северу Ростовской области
#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Гало в небе#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов
Сегодня, 15:33
Саперы собирают металлические осколки в Ростовской области после звуков взрывов
Сегодня, 15:26
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Сегодня, 14:00
Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии
Сегодня, 13:15
Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая
Сегодня, 12:12
"