Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен

Семена для выращивания микрозелени, которая может расти в небольшом горшочке и достигать высоты не более 10 см можно найти в садовых магазинах. Она быстро прорастает и позволяет собирать урожай в течении первого месяца после посадки. Ирина Коробейник делится еще более простым способом выращивания микрозелени: «Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах. Это пластиковый поддончик с торфяным грунтом, в который уже посеяны семена. Вам нужно только правильно их поливать».