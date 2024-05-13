Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Для того, чтобы обеспечить себя свежими овощами и травами, не обязательно иметь дачу или огород. Подоконники и балкон городской квартиры тоже подойдут.
Ростовчанка, с более чем 15-летним опытом садоводства Ирина Коробейник отмечает, что вырастить дома можно все, что угодно: от экзотических фруктов до помидоров и огурцов. Главное правильно подойти к выбору места для «огорода» и подготовке необходимых условий.
Сперва, советует Ирина, нужно пройти по квартире и подобрать места, где растениям было бы комфортно. Вот несколько критериев, по которым нужно выбирать расположение будущего огородика:
«Нужно закупить необходимые принадлежности. Грунт, лучше приобретать универсальный, если пока не определились, что будете выращивать. Еще нужны горшочки для рассады, семена или готовая рассада, маленькие грабли и лопатка, дренаж, лейка, фитолампа, удобрения и колышки, если вы собрались выращивать растения, которые требуют опоры», — составляет список покупок для начинающих садоводов эксперт RostovGazeta. Всего придется потратить 2,5-3 тысячи рублей.
Покупные емкости для рассады можно заменить одноразовыми стаканчиками или баночками от йогурта.
Ирина Коробейник предлагает начать практику в домашнем огороде с чего-то простого: микрозелени или традиционных пряных трав.
Семена для выращивания микрозелени, которая может расти в небольшом горшочке и достигать высоты не более 10 см можно найти в садовых магазинах. Она быстро прорастает и позволяет собирать урожай в течении первого месяца после посадки. Ирина Коробейник делится еще более простым способом выращивания микрозелени: «Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах. Это пластиковый поддончик с торфяным грунтом, в который уже посеяны семена. Вам нужно только правильно их поливать».
Почти также просто новички в садоводстве могут вырастить и обычные пряные травы: мяту, петрушку, базилик, розмарин, кресс-салат, щавель, укроп, шпинат или даже недешевую в наших широтах рукколу.
Для старта необходимо правильно подготовить место для посадки. Горшки, советует Ирина, должны быть обязательно с дренажными отверстиями, куда будет стекать лишняя вода. Это защитит корни растений от загнивания.
Грунт для выращивания зелени подойдет универсальный. Он должен быть достаточно рыхлым, чтобы в почву мог проникать воздух.
Самая ответственная часть — посадка.
«Часто советуют семена замачивать перед посадкой, пока они не проклюнутся. Но на самом деле разницы нет никакой, сажаете вы семена сразу в землю или даете им проклюнуться на салфетке, если сразу обеспечить правильный уровень влажности, света и тепла. В случае с семенами зелени проклевывание вообще будет сложно провести, потому что семена крошечные», — отмечает эксперт.
Семена нужно сеять на небольшой глубине — всего 1,5 — 2 см.
«Есть один лайфхак: заглубляете палец в почву ровно на одну фалангу — и вот вам готовая лунка для семян», — делится Ирина Коробейник.
Чтобы семена проросли быстрее, горшок нужно накрыть пищевой пленкой. Она создаст эффект теплицы. Чтобы вместо ростков на поверхности земли не появилась плесень, в укрывном материале нужно проделать несколько вентиляционных отверстий.
С появлением первых всходов пленку снимают.
Теперь, чтобы ростки выросли большими, им нужно обеспечить правильный полив.
«У каждого вида зелени свои предпочтения в поливе, но есть одно общее правило: ежедневное опрыскивание и полив по мере просыхания грунта. Можно ежедневно проверять его деревянной палочкой: если к ней прилипает влажная земля, значит полив не нужен. А если палочка остается сухой и чистой — пора поливать», — советует садовод.
Какой водой поливать ростки тоже важно.
«Не знаю, как в других городах, но ростовской водой растения поливать нельзя. Она слишком быстро засорит почву минеральными отложениями. Поэтому нашей водопроводной воде нужно отстаиваться минимум 3-4 дня, прежде чем ей можно будет поливать цветы,» — замечает Ирина Коробейник.
Травы из семян будут готовы к сбору урожая не менее, чем через 3 месяца. Этот срок разнится от культуры к культуре и от сорта к сорту, но всегда указан на упаковке семян. В период роста растение необходимо удобрять и защищать от домашних животных.
Когда уровень «начинающего» пройден, можно переходить к более сложным плодоносящим культурам. Ростовчанка Татьяна Углова рассказывает корреспонденту RostovGazeta, что переоборудовала весь балкон в теплицу, чтобы кормить семью свежими овощами с грядки круглый год. Она поделилась секретами своего домашнего огорода и с нами.
«Я живу на 12-м этаже, и мне это вообще никак не мешает устроить свой огород. Муж помог мне утеплить балкон, вместо обычных ламп мы установили там фитолампы и стеллажи для горшков. Получается собирать до 3-5 килограммов свежих овощей каждый месяц, независимо от времени года», — делится Татьяна.
В теплицы ростовчанки есть огурцы, помидоры, сладкий и горький перцы, редис, морковь, кабачки и даже клубника.
Наиболее прост в уходе, по ее словам, перец. Ему нужен средний горшок объемом до 5 литров. Сначала семена проращивают в небольших емкостях для рассады и лишь после того, как росток вытянется и окрепнет его переносят в большой горшок.
«Если вы замечаете, что росток слишком быстро вытягивается, а ствол при этом голый и без листьев — растениям не хватает света. После заката солнца включайте над растениями фитолампу еще на 2-3 часа, чтобы продлить световой день», — советует эксперт по домашнему огороду.
Самое интересное в процессе выращивания перца, добавляет Татьяна, это опыление. Пыльца может переносится с цветка на цветок потоками воздухами, но, чтобы количество плодов было больше можно проконтролировать процесс самостоятельно. Пчел дома заводить не обязательно. Достаточно будет мягкой кисточкой переносить пыльцу. Этим же методом будем опылять и другие домашние плодовые растения.
Для выращивания в квартирном огороде огурцов, помидоров или кабачков придется потратить время на поиск специальных семян. На упаковке должно быть указано, что сорт предназначен для выращивания на балконе или подоконнике.
«Они специально разработаны, чтобы корням не требовалась большая глубина грунта, а на небольших стволах развивались нормальные плоды», — объясняет Татьяна Углова.
Для выращивания огурцов и помидоров понадобятся емкости объемом 8-9 литров. Окрепшая рассада по мере роста будет нуждаться в подпорках. Особенно важно это для огуречной лозы.
«Огурцы требуют частого полива, понемногу несколько раз в день. Иначе корни откажутся от лишней влаги, почва заболотится и растение может погибнуть из-за загнивания корней», — предупреждает садовод.
Помидорам же подойдет традиционный режим полива по мере просыхания почвы.
Оба растения нужно опылять и не спешить срывать первые плоды. Полной зрелости огурцы достигают к 1-1,5 неделям, а помидоры — когда легко отделяются от ветки.
Заняться обустройством домашнего огорода можно в любое время года, так как климат в стенах квартиры скорректировать довольно легко.
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