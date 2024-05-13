rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Огород на балконе: новый способ экономии на овощах для ростовчан

Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен

13 мая 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney
Огород на балконе: новый способ экономии на овощах для ростовчан

Жители Ростова стали массово устраивать огороды на балконах из-за увеличения цен

Пока фермеры из Ростовской области прогнозируют подорожание овощей в 2024 году из-за повышения цен на удобрения, топливо и энергоносители, корреспондент RostovGazeta узнал у опытных садоводов, как устроить огород прямо в городской квартире без крупных затрат.

Первые шаги

Для того, чтобы обеспечить себя свежими овощами и травами, не обязательно иметь дачу или огород. Подоконники и балкон городской квартиры тоже подойдут.

Ростовчанка, с более чем 15-летним опытом садоводства Ирина Коробейник отмечает, что вырастить дома можно все, что угодно: от экзотических фруктов до помидоров и огурцов. Главное правильно подойти к выбору места для «огорода» и подготовке необходимых условий.

Масло, рыба и овощи резко подорожали в Ростовской области перед Пасхой
Узнать подробнее

Сперва, советует Ирина, нужно пройти по квартире и подобрать места, где растениям было бы комфортно. Вот несколько критериев, по которым нужно выбирать расположение будущего огородика:

  • Свет. Он должен попадать на растение не менее 7-10 часов в сутки. При этом солнечные лучи не должны быть прямыми, чтобы не сжечь нежную листву. Для светолюбивых культур лучше выбирать южные подоконники;
  • Воздух. Растения, как и люди: плохо чувствуют себя при постоянном сквозняке и не любят застоя воздуха. Поэтому место также должно быть умеренно проветриваемым;
  • Температура. Наиболее комфортная температура для рассады и комнатных растений от 20 до 26 °С. Огородик не стоит разбивать рядом с отопительными приборами или под потоками холодного воздуха из кондиционера;
  • Влажность. Комфортная для растений влажность воздуха 55-70%. Поддержать ее поможет автоматический увлажнитель воздуха или ежедневное опрыскивание. Однако повышенная влажность может привести к появлению плесени в почве и загниванию корней. Во время отопительного сезона растения нельзя размещать рядом с батареями, так как воздух там сухой.
Во время отопительного сезона растения нельзя размещать рядом с батареями, так как воздух там сухой.Во время отопительного сезона растения нельзя размещать рядом с батареями, так как воздух там сухой.
Во время отопительного сезона растения нельзя размещать рядом с батареями, так как воздух там сухой.
Фото: rostovgazeta.ru

«Нужно закупить необходимые принадлежности. Грунт, лучше приобретать универсальный, если пока не определились, что будете выращивать. Еще нужны горшочки для рассады, семена или готовая рассада, маленькие грабли и лопатка, дренаж, лейка, фитолампа, удобрения и колышки, если вы собрались выращивать растения, которые требуют опоры», — составляет список покупок для начинающих садоводов эксперт RostovGazeta. Всего придется потратить 2,5-3 тысячи рублей.

Покупные емкости для рассады можно заменить одноразовыми стаканчиками или баночками от йогурта.

Четыре жителя Ростовской области заболели ботулизмом, съев домашние грибы и овощи
Узнать подробнее

Выращивание пряностей

Ирина Коробейник предлагает начать практику в домашнем огороде с чего-то простого: микрозелени или традиционных пряных трав.

Семена для выращивания микрозелени, которая может расти в небольшом горшочке и достигать высоты не более 10 см можно найти в садовых магазинах. Она быстро прорастает и позволяет собирать урожай в течении первого месяца после посадки. Ирина Коробейник делится еще более простым способом выращивания микрозелени: «Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах. Это пластиковый поддончик с торфяным грунтом, в который уже посеяны семена. Вам нужно только правильно их поливать».

«Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах.»«Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах.»
«Наборы для выращивания микрозелени можно заказать на маркетплейсах. Иногда они даже продаются в продуктовых магазинах.»
Фото: Pxhere
Ростовские депутаты попросят у федеральных властей 14 млрд на спасение фермеров
Узнать подробнее

Почти также просто новички в садоводстве могут вырастить и обычные пряные травы: мяту, петрушку, базилик, розмарин, кресс-салат, щавель, укроп, шпинат или даже недешевую в наших широтах рукколу.

Для старта необходимо правильно подготовить место для посадки. Горшки, советует Ирина, должны быть обязательно с дренажными отверстиями, куда будет стекать лишняя вода. Это защитит корни растений от загнивания.

Грунт для выращивания зелени подойдет универсальный. Он должен быть достаточно рыхлым, чтобы в почву мог проникать воздух.

Самая ответственная часть — посадка.

«Часто советуют семена замачивать перед посадкой, пока они не проклюнутся. Но на самом деле разницы нет никакой, сажаете вы семена сразу в землю или даете им проклюнуться на салфетке, если сразу обеспечить правильный уровень влажности, света и тепла. В случае с семенами зелени проклевывание вообще будет сложно провести, потому что семена крошечные», — отмечает эксперт.

Семена нужно сеять на небольшой глубине — всего 1,5 — 2 см.

Ростовчанин выловил огромного амура на клубнику
Узнать подробнее

«Есть один лайфхак: заглубляете палец в почву ровно на одну фалангу — и вот вам готовая лунка для семян», — делится Ирина Коробейник.

Чтобы семена проросли быстрее, горшок нужно накрыть пищевой пленкой. Она создаст эффект теплицы. Чтобы вместо ростков на поверхности земли не появилась плесень, в укрывном материале нужно проделать несколько вентиляционных отверстий.

Фото: Pxhere

С появлением первых всходов пленку снимают.

Теперь, чтобы ростки выросли большими, им нужно обеспечить правильный полив.

«У каждого вида зелени свои предпочтения в поливе, но есть одно общее правило: ежедневное опрыскивание и полив по мере просыхания грунта. Можно ежедневно проверять его деревянной палочкой: если к ней прилипает влажная земля, значит полив не нужен. А если палочка остается сухой и чистой — пора поливать», — советует садовод.

Сотни домов на Западном в Ростове останутся без горячей воды почти на месяц
Узнать подробнее

Какой водой поливать ростки тоже важно.

«Не знаю, как в других городах, но ростовской водой растения поливать нельзя. Она слишком быстро засорит почву минеральными отложениями. Поэтому нашей водопроводной воде нужно отстаиваться минимум 3-4 дня, прежде чем ей можно будет поливать цветы,» — замечает Ирина Коробейник.

Травы из семян будут готовы к сбору урожая не менее, чем через 3 месяца. Этот срок разнится от культуры к культуре и от сорта к сорту, но всегда указан на упаковке семян. В период роста растение необходимо удобрять и защищать от домашних животных.

Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать
Узнать подробнее

Овощи на балконе

Когда уровень «начинающего» пройден, можно переходить к более сложным плодоносящим культурам. Ростовчанка Татьяна Углова рассказывает корреспонденту RostovGazeta, что переоборудовала весь балкон в теплицу, чтобы кормить семью свежими овощами с грядки круглый год. Она поделилась секретами своего домашнего огорода и с нами.

Ростовчанка Татьяна Углова рассказывает корреспонденту RostovGazeta, что переоборудовала весь балкон в теплицу, чтобы кормить семью свежими овощами с грядки круглый год.Ростовчанка Татьяна Углова рассказывает корреспонденту RostovGazeta, что переоборудовала весь балкон в теплицу, чтобы кормить семью свежими овощами с грядки круглый год.
Ростовчанка Татьяна Углова рассказывает корреспонденту RostovGazeta, что переоборудовала весь балкон в теплицу, чтобы кормить семью свежими овощами с грядки круглый год.
Фото: Изображение Midjourney

«Я живу на 12-м этаже, и мне это вообще никак не мешает устроить свой огород. Муж помог мне утеплить балкон, вместо обычных ламп мы установили там фитолампы и стеллажи для горшков. Получается собирать до 3-5 килограммов свежих овощей каждый месяц, независимо от времени года», — делится Татьяна.

В теплицы ростовчанки есть огурцы, помидоры, сладкий и горький перцы, редис, морковь, кабачки и даже клубника.

Наиболее прост в уходе, по ее словам, перец. Ему нужен средний горшок объемом до 5 литров. Сначала семена проращивают в небольших емкостях для рассады и лишь после того, как росток вытянется и окрепнет его переносят в большой горшок.

«Если вы замечаете, что росток слишком быстро вытягивается, а ствол при этом голый и без листьев — растениям не хватает света. После заката солнца включайте над растениями фитолампу еще на 2-3 часа, чтобы продлить световой день», — советует эксперт по домашнему огороду.

Самое интересное в процессе выращивания перца, добавляет Татьяна, это опыление. Пыльца может переносится с цветка на цветок потоками воздухами, но, чтобы количество плодов было больше можно проконтролировать процесс самостоятельно. Пчел дома заводить не обязательно. Достаточно будет мягкой кисточкой переносить пыльцу. Этим же методом будем опылять и другие домашние плодовые растения.

Более трех тонн овощей изъяли Роспотребнадзор в Ростовской области в 2023 году
Узнать подробнее

Для выращивания в квартирном огороде огурцов, помидоров или кабачков придется потратить время на поиск специальных семян. На упаковке должно быть указано, что сорт предназначен для выращивания на балконе или подоконнике.

«Они специально разработаны, чтобы корням не требовалась большая глубина грунта, а на небольших стволах развивались нормальные плоды», — объясняет Татьяна Углова.

Для выращивания огурцов и помидоров понадобятся емкости объемом 8-9 литров. Окрепшая рассада по мере роста будет нуждаться в подпорках. Особенно важно это для огуречной лозы.

«Огурцы требуют частого полива, понемногу несколько раз в день. Иначе корни откажутся от лишней влаги, почва заболотится и растение может погибнуть из-за загнивания корней», — предупреждает садовод.

Таганрогский залив убивают черной жижей, а заморозки оставили дончан без фруктов
Узнать подробнее

Помидорам же подойдет традиционный режим полива по мере просыхания почвы.

Оба растения нужно опылять и не спешить срывать первые плоды. Полной зрелости огурцы достигают к 1-1,5 неделям, а помидоры — когда легко отделяются от ветки.

Заняться обустройством домашнего огорода можно в любое время года, так как климат в стенах квартиры скорректировать довольно легко.

Ранее RostovGazeta писала о том, что овощи и фрукты — основа правильного питания для долгожителей.

Читайте также:
Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливатьРостовчанам рассказали, какие овощи и фрукты полезно есть в февралеСирена воет, а они в огороде: как жители Таганрога реагируют на атаки беспилотников
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены на овощи#Сад и огород#Овощи
Подпишитесь
«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 08:58
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"