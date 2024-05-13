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Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге

Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге

13 мая 2024, 16:31
Фото: 1MI
Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге
Местная жительница заставила дорожную компанию отремонтировать ее авто и залатать яму на дороге в Ростове, пишет Lenta.ru.

Весной прошлого года ростовчанка попала в аварию возле Кумженской рощи. Из-за луж женщина не заметила яму на дороге. Машина местной жительницы провалилась в выбоину и сломалась.

Владелица авто решила получить компенсацию за ремонт. Она выяснила, что за дорожное полотно на участке отвечает «РостовАвтоДор». Сначала она направила претензию, которую оставили без ответа. Затем ростовчанка решила пойти в суд.

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Во время разбирательств представители «РостовАвтоДора» обвиняли водителя в том, что она превысила скорость и не обращала внимание на предупреждающие знаки. Однако удалось установить, что знаков на указанном участке не было, а ростовчанка ехала даже медленнее положенного.

После этого «РостовАвтоДор» переложил вину на «Военно-строительную компанию», возводившую тогда водовод на Донбасс. Но вину компании доказать не получилось.

Во время разбирательств «РостовАвтоДор» заделал яму на дороге. Однако выиграть суд у ростовчанки компании это не помогло. Она добилась выплаты в 300 тысяч рублей за ремонт своей машины.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области проверят отремонтированные дороги.

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