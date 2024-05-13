Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге

Во время разбирательств представители «РостовАвтоДора» обвиняли водителя в том, что она превысила скорость и не обращала внимание на предупреждающие знаки. Однако удалось установить, что знаков на указанном участке не было, а ростовчанка ехала даже медленнее положенного.