Ростовчанка выиграла суд у «РостовАвтоДора» из-за ямы на дороге

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Весной прошлого года ростовчанка попала в аварию возле Кумженской рощи. Из-за луж женщина не заметила яму на дороге. Машина местной жительницы провалилась в выбоину и сломалась.
Владелица авто решила получить компенсацию за ремонт. Она выяснила, что за дорожное полотно на участке отвечает «РостовАвтоДор». Сначала она направила претензию, которую оставили без ответа. Затем ростовчанка решила пойти в суд.
Во время разбирательств представители «РостовАвтоДора» обвиняли водителя в том, что она превысила скорость и не обращала внимание на предупреждающие знаки. Однако удалось установить, что знаков на указанном участке не было, а ростовчанка ехала даже медленнее положенного.
После этого «РостовАвтоДор» переложил вину на «Военно-строительную компанию», возводившую тогда водовод на Донбасс. Но вину компании доказать не получилось.
Во время разбирательств «РостовАвтоДор» заделал яму на дороге. Однако выиграть суд у ростовчанки компании это не помогло. Она добилась выплаты в 300 тысяч рублей за ремонт своей машины.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области проверят отремонтированные дороги.