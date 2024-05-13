Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Напомним, что в России появится новый министр обороны — Андрей Белоусов. Как отмечает депутат Госдумы, задачей Андрея Белоусова станет развитие и решение вопросов по оснащению армии новыми вооружениями. В том числе и создание нового вида вооружения — беспилотной авиации.
«К этому мы уже подошли и без этого нельзя. Нам необходимо переводить экономику на мобилизационные рельсы», — констатирует Виктор Водолацкий.
По словам собеседника, в этом направлении у Андрея Белоусова имеется огромный опыт. Для него не будет большой проблемой решать столь глобальные задачи.
«Без новой техники, без нового вооружения мы будем еще очень долго освобождать нашу землю от националистов, которые сегодня уничтожают наш украинский, братский, славянский народ», — объясняет спикер.
Депутат подчеркивает, что в ближайшее время мы также увидим, кто будет управлять войсками и решать стратегические задачи боевого планирования. Сейчас эту функцию выполняет начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов.
«Но с учетом прослеживающейся тенденции, возможно, появится еще одна должность первого зама, который будет заниматься не планированием, а непосредственно прямым управлением нашими войсками и подразделениями», — резюмирует Виктор Водолацкий.
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