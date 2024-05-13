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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после обращения к нему жителей Таганрога

СК РФ расследует ситуацию с исчезновением троллейбусов в Таганроге

13 мая 2024, 16:11
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после обращения к нему жителей Таганрога
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад после обращения к нему жителей Таганрога, сообщила пресс-служба ведомства.

Жители Таганрога записали обращение, в котором попросили Следком разобраться в ситуации с прекращением троллейбусного движения в городе. Люди пожаловались на бездействие местных следственных органов, которые «не принимают мер к объективному установлению обстоятельств».

Троллейбусы не ходят в городе уже давно. Власти Таганрога заявляли, что исключат троллейбус из генерального плана. Затем свою позицию они изменили, пообещав вернуть транспорт. Но, посчитав примерные затраты на развитие троллейбусной сети, от этой идеи чиновники снова отказались.

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«Блокнот Таганрог» пишет, что в городе до сих пор функционирует Трамвайно-транспортное управление. Но своих трамваев и троллейбусов у организации нет.

Жители жалуются, что троллейбусные маршруты были удобны для передвижения. Заменившие их немногочисленные электробусы не покрывают нужды населения.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту обращения и доложить ему о ее результатах.

Ранее в генплане Таганрога указывалось, что упразднить троллейбусную сеть должны до конца 2025 года.

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