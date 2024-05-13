СК РФ расследует ситуацию с исчезновением троллейбусов в Таганроге

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Жители Таганрога записали обращение, в котором попросили Следком разобраться в ситуации с прекращением троллейбусного движения в городе. Люди пожаловались на бездействие местных следственных органов, которые «не принимают мер к объективному установлению обстоятельств».
Троллейбусы не ходят в городе уже давно. Власти Таганрога заявляли, что исключат троллейбус из генерального плана. Затем свою позицию они изменили, пообещав вернуть транспорт. Но, посчитав примерные затраты на развитие троллейбусной сети, от этой идеи чиновники снова отказались.
«Блокнот Таганрог» пишет, что в городе до сих пор функционирует Трамвайно-транспортное управление. Но своих трамваев и троллейбусов у организации нет.
Жители жалуются, что троллейбусные маршруты были удобны для передвижения. Заменившие их немногочисленные электробусы не покрывают нужды населения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту обращения и доложить ему о ее результатах.
Ранее в генплане Таганрога указывалось, что упразднить троллейбусную сеть должны до конца 2025 года.