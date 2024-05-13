СК РФ расследует ситуацию с исчезновением троллейбусов в Таганроге

Троллейбусы не ходят в городе уже давно. Власти Таганрога заявляли, что исключат троллейбус из генерального плана. Затем свою позицию они изменили, пообещав вернуть транспорт. Но, посчитав примерные затраты на развитие троллейбусной сети, от этой идеи чиновники снова отказались.