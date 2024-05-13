Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В понедельник и вторник ожидается температура около +18 градусов, синоптики обещают облачную погоду. В среду прогнозируют небольшое похолодание до +16 градусов, а скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.
В пятницу, 17 мая, температура воздуха достигнет +20 градусов, а на следующий день поднимется до +22 градусов. Дожди не прогнозируются, облачная погода сохранится.
В ночь на среду и четверг, 15 и 16 мая, обещают дожди. Такая же погода ожидается и ночью в субботу, 18 мая.
Ранее ученый РАН сообщил, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.
До этого эколог рассказал, какие территории региона может затопить при паводках.