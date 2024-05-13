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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону по ночам с 15 мая

Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет заливать дождями

13 мая 2024, 05:17
Фото: 1MI

Дожди ожидаются в Ростове-на-Дону по ночам с 15 мая

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в Ростове-на-Дону ожидается теплая и дождливая погода.

В понедельник и вторник ожидается температура около +18 градусов, синоптики обещают облачную погоду. В среду прогнозируют небольшое похолодание до +16 градусов, а скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

В пятницу, 17 мая, температура воздуха достигнет +20 градусов, а на следующий день поднимется до +22 градусов. Дожди не прогнозируются, облачная погода сохранится.

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В ночь на среду и четверг, 15 и 16 мая, обещают дожди. Такая же погода ожидается и ночью в субботу, 18 мая.

Ранее ученый РАН сообщил, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

До этого эколог рассказал, какие территории региона может затопить при паводках.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Дождь#Синоптики
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