Tele2 снова делает понедельники приятными

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
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Updated Сегодня, 14:43
Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы. Компания снова меняет отношение абонентов к понедельникам и делает их праздниками, которых ждут с нетерпением. С 13 мая оператор запускает уже традиционную акцию «Понедельники», она продлится до 17 июня. Каждый понедельник в течение шести недель клиенты будут выбирать до трех подарков от брендов-партнеров проекта. Tele2 включила предложения от Wink, «Вкусно — и точка», Whoosh и других компаний. При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция будет действовать в более чем 60 городах по всей России.
Оператор обновляет и расширяет категории подарков, отвечая интересам абонентов. В этом году начать неделю можно с чашечки кофе, поездки на такси, покупки билетов на мероприятие, доставки продуктов. Кроме того, к летнему сезону Tele2 добавила и категорию самокатов, которые стали очень популярны у жителей разных городов. Сделать свое начало недели приятнее можно, активировав промокод в приложении «Мой Tele2».
В первый день недели ростовчане смогут бесплатно получить капучино или пирожок в сети ресторанов «Вкусно и точка», воспользоваться 15% скидкой при заказе в приложении «Пятерочка Доставка» или в розничных магазинах «Лента», сэкономить 100 рублей при заказе такси в мобильном приложении «Яндекс Go» или выбирая сервис аренды самокатов Whoosh, приобрести билет на концерт или театральную постановку с 30% дисконтом на сервисе Kassir.ru. Кроме того, клиентов Tele2 ждут и другие предложения от партнеров: подписка на сервис «Литрес» на месяц, доступ к закрытому каталогу фильмов онлайн-кинотеатра Wink на неделю, скидка 3000 рублей на популярные модели смартфонов Xiaomi и Tecno в салонах Tele2, а также мультиподписка MiXX S на месяц в подарок.
Tele2 впервые провела «Понедельники» в 2018 году в Москве. Акция быстро набрала популярность, поэтому оператор постепенно расширил географию проекта и увеличил число партнеров-участников акции.