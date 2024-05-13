rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Ростовчане игнорируют запреты на использование электросамокатов

«У Публички сдают в аренду»: ростовчане игнорируют запрет на самокаты на Пушкинской

13 мая 2024, 10:17
Фото: Unsplash
Ростовчане игнорируют запреты на использование электросамокатов

В Ростове, несмотря на запрет, на Пушкинской сдают самокаты в аренду

В Ростове-на-Дону по центру города ездят горожане на электросамокатах, несмотря на запреты, сообщили местные жители в соцсетях

Напомним, что на электросамокатах запретили ездить на всем протяжении Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным. А в парках снизили максимально допустимую скорость передвижения до 15 километров в час.

Сделано это было в целях безопасности, однако горожане заявляют, что запреты нарушаются.

В Ростове запретили самокаты, а в регионе пропадают люди
Узнать подробнее
Фото: ТГ-канал «Это Ростов!»

«Прошла по Пушкинской — ни одной таблички, что запрещено. Самокатчики носятся, а возле библиотеки полно самокатов в аренду», — заявила местная жительница.

В комментариях мнения пользователей разделились, так как одни заявили, что никакой пользы от проката самокатов нет. А другие считают, что подобные сервисы нужны.

Официальных комментариев о нарушениях не было, информация уточняется.

Читайте также:
В Ростове ввели массовые ограничения для электросамокатовЭлектросамокатом сбили пожилую женщину в центре Ростова-на-ДонуУголовное дело заведут из-за сбитого ребенка электросамокатом в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Электросамокаты#Запреты#Парки
Подпишитесь
«Даже стен не осталось»: жилой дом взорвался в Каменске-Шахтинском
Сегодня, 08:58
Ростовский депутат Госдумы Водолацкий высказался о назначении нового министра обороны
Сегодня, 08:21
Ростовчане стали массово выращивать овощи и фрукты на балконах из-за увеличения цен
Сегодня, 06:58
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
Сегодня, 07:39
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
Сегодня, 08:13
В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
Сегодня, 08:52
"