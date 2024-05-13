«У Публички сдают в аренду»: ростовчане игнорируют запрет на самокаты на Пушкинской

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Напомним, что на электросамокатах запретили ездить на всем протяжении Пушкинской улицы — от дома №1 до пересечения с проспектом Театральным. А в парках снизили максимально допустимую скорость передвижения до 15 километров в час.
Сделано это было в целях безопасности, однако горожане заявляют, что запреты нарушаются.
«Прошла по Пушкинской — ни одной таблички, что запрещено. Самокатчики носятся, а возле библиотеки полно самокатов в аренду», — заявила местная жительница.
В комментариях мнения пользователей разделились, так как одни заявили, что никакой пользы от проката самокатов нет. А другие считают, что подобные сервисы нужны.
Официальных комментариев о нарушениях не было, информация уточняется.