Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Загрязнение произошло еще два года назад у причала «Азово-Донской зерновой терминал». Здесь в теплоход «Капитан Иван Викулов» загружали пшеницу, из-за чего в реку Дон попала зерновая пыль.
После этого провели проверку и подтвердили факт загрязнения. Также подсчитали размер ущерба и предложили нарушителю добровольно перечислить деньги, но он проигнорировал это.
Тогда последовал иск в суд, который принял решение взыскать с «Азово-Донской зерновой терминал» 656 тысяч рублей. Кроме того, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Ранее в Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив.
До этого качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге.