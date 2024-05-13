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Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью

Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью

13 мая 2024, 07:39
Фото: donland.ru
Уголовное дело завели из-за загрязнения реки Дон пылью
В Ростовской области началось уголовное расследование из-за загрязнения реки Дон, сообщает Росприроднадзор.

Загрязнение произошло еще два года назад у причала «Азово-Донской зерновой терминал». Здесь в теплоход «Капитан Иван Викулов» загружали пшеницу, из-за чего в реку Дон попала зерновая пыль.

После этого провели проверку и подтвердили факт загрязнения. Также подсчитали размер ущерба и предложили нарушителю добровольно перечислить деньги, но он проигнорировал это.

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Тогда последовал иск в суд, который принял решение взыскать с «Азово-Донской зерновой терминал» 656 тысяч рублей. Кроме того, по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее в Минприроды прокомментировали слив черной жижи в Таганрогский залив.

До этого качество воздуха резко ухудшилось в Ростове и Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Река Дон#Загрязнение#Происшествия
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