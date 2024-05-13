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Сорняковое растение эгилопс цилиндрический обнаружили в Ростовской области

В полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк

13 мая 2024, 17:47
Фото: 1MI
Сорняковое растение эгилопс цилиндрический обнаружили в Ростовской области
Сорняковое растение эгилопс цилиндрический обнаружили в Ростовской области, сообщил региональный «Россельхозцентр».

Во время фитосанитарного обследования посевов озимых зерновых специалисты обнаружили эгилопс цилиндрический. Этот сорняк является карантинным объектом для основных стран-импортеров российского зерна.

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Аграриев призвали активнее бороться с сорняком, так как он способен засорять посевы. Его тяжело отделить от пшеницы в партиях семян. Специалисты советуют обработать посевы гербицидами в случае, если численность сорняка превысила критическую отметку.

Ранее сообщалось, что майские заморозки частично уничтожили посевы в Ростовской области.

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