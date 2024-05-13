В полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Во время фитосанитарного обследования посевов озимых зерновых специалисты обнаружили эгилопс цилиндрический. Этот сорняк является карантинным объектом для основных стран-импортеров российского зерна.
Аграриев призвали активнее бороться с сорняком, так как он способен засорять посевы. Его тяжело отделить от пшеницы в партиях семян. Специалисты советуют обработать посевы гербицидами в случае, если численность сорняка превысила критическую отметку.
Ранее сообщалось, что майские заморозки частично уничтожили посевы в Ростовской области.