В предприятиях по услугам связи помогали телефонным мошенникам в Ростове

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Перед судом предстали трое мужчин, обвиняемых в пособничестве мошенникам. Они работали в компаниях, оказывающих услуги связи. Мужчины обеспечивали стабильное соединение с интернетом, чтобы злоумышленники смогли использовать подменные виртуальные телефонные номера. Именно с них они и звонили своим жертвам. От действий преступников пострадали больше 20 человек. У них похитили миллионы рублей.
Первоначально суд приговорил одного фигуранта к трем с половиной годам лишения свободы, а двух других — к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Гособвинителя такой приговор не устроил и он подал апелляцию.
Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора, ужесточив наказание двум осужденным до четырех с половиной лет лишения свободы, а третьем — до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков. Они пишут своим жертвам на электронную почту и просят предоставить декларацию о доходах.
Подробнее о новых видах мошенничества RostovGazeta рассказал юрист Антон Габович.