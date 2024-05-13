В предприятиях по услугам связи помогали телефонным мошенникам в Ростове

Перед судом предстали трое мужчин, обвиняемых в пособничестве мошенникам. Они работали в компаниях, оказывающих услуги связи. Мужчины обеспечивали стабильное соединение с интернетом, чтобы злоумышленники смогли использовать подменные виртуальные телефонные номера. Именно с них они и звонили своим жертвам. От действий преступников пострадали больше 20 человек. У них похитили миллионы рублей.