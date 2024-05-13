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По инициативе прокуратуры суд ужесточил наказание пособникам телефонных мошенников в Ростове

В предприятиях по услугам связи помогали телефонным мошенникам в Ростове

13 мая 2024, 18:10
Фото: 1MI
По инициативе прокуратуры суд ужесточил наказание пособникам телефонных мошенников в Ростове
По инициативе прокуратуры суд ужесточил наказание пособникам телефонных мошенников в Ростове, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Перед судом предстали трое мужчин, обвиняемых в пособничестве мошенникам. Они работали в компаниях, оказывающих услуги связи. Мужчины обеспечивали стабильное соединение с интернетом, чтобы злоумышленники смогли использовать подменные виртуальные телефонные номера. Именно с них они и звонили своим жертвам. От действий преступников пострадали больше 20 человек. У них похитили миллионы рублей.

Первоначально суд приговорил одного фигуранта к трем с половиной годам лишения свободы, а двух других — к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Гособвинителя такой приговор не устроил и он подал апелляцию.

Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора, ужесточив наказание двум осужденным до четырех с половиной лет лишения свободы, а третьем — до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать в Ростовской области под видом налоговиков. Они пишут своим жертвам на электронную почту и просят предоставить декларацию о доходах.

Подробнее о новых видах мошенничества RostovGazeta рассказал юрист Антон Габович.

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