Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии

Чиновник, имеющий доступ к государственной тайне, не подал уведомления о наличии у него вида на жительство в Германии. Он скрыл эту информацию при оформлении допуска. Вид на жительство госслужащий получил в 2004 году в иммиграционной службе города Вупперталь, когда вместе с семьей сестры пытался эмигрировать из России в Германию. Там действовала программа объединения евреев с их общиной, проживающей на территории ФРГ.