Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Чиновник, имеющий доступ к государственной тайне, не подал уведомления о наличии у него вида на жительство в Германии. Он скрыл эту информацию при оформлении допуска. Вид на жительство госслужащий получил в 2004 году в иммиграционной службе города Вупперталь, когда вместе с семьей сестры пытался эмигрировать из России в Германию. Там действовала программа объединения евреев с их общиной, проживающей на территории ФРГ.
Сейчас в отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительства в иностранном государстве.
Ранее экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО.