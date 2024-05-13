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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Ростовской области осудят чиновника, скрывшего вид на жительство в Германии

Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии

13 мая 2024, 13:15
Фото: Pxhere
В Ростовской области осудят чиновника, скрывшего вид на жительство в Германии

В Ростовской области задержали чиновника, скрывшего вид на жительство в Германии

Сотрудник администрации Волгодонска стал фигурантом уголовного дела из-за сокрытия вида на жительство ФРГ, подробностями поделились в управлении ФСБ Ростовской области.

Чиновник, имеющий доступ к государственной тайне, не подал уведомления о наличии у него вида на жительство в Германии. Он скрыл эту информацию при оформлении допуска. Вид на жительство госслужащий получил в 2004 году в иммиграционной службе города Вупперталь, когда вместе с семьей сестры пытался эмигрировать из России в Германию. Там действовала программа объединения евреев с их общиной, проживающей на территории ФРГ.

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Сейчас в отношении госслужащего возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ вида на жительства в иностранном государстве.

Ранее экс-силовик в Ростовской области обещал за деньги «отмазать» от службы на СВО.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Волгодонск#Уголовное дело#Чиновники#Волгодонский район#Происшествия
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