Сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов Ростовской области нашли гранаты и порох

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В этой операции участвовали сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. Дома у 43-летнего мужчины они обнаружили две гранаты, да взрывателя и пистолет-пулемет.
Кроме того, он хранил патроны, более килограмма наркотиков, а также свыше 800 граммов дымного пороха. В результате подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.
Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.
До этого в регионе провели облавы на подпольных оружейников.