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На Дону сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов нашли гранаты и порох

Сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов Ростовской области нашли гранаты и порох

13 мая 2024, 10:41
Фото: УТ МВД России по СКФО
На Дону сотрудники отдела МВД в аэропорту Платов нашли гранаты и порох

Гранаты, наркотики и порох нашли у жителя Ростовской области

В Ростовской области у местного жителя нашли оружие и большую партию наркотиков, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

В этой операции участвовали сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Платов. Дома у 43-летнего мужчины они обнаружили две гранаты, да взрывателя и пистолет-пулемет.

Кроме того, он хранил патроны, более килограмма наркотиков, а также свыше 800 граммов дымного пороха. В результате подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.
«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.
«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.
«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.
Фото: УТ МВД России по СКФО

«Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до 10 лет», — уточнили в полиции.

Ранее в Ростове мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажного дома.

До этого в регионе провели облавы на подпольных оружейников.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Оружие#Наркотики#Управление на транспорте
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