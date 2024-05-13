В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
В управлении МВД по региону рассказали о рейдах по поиску нарушителей миграционного законодательства. Их провели в сельскохозяйственных полях в Аксайском районе.
Чтобы найти нелегалов, полицейские запустили в небо БПЛА. Благодаря дрону правоохранительные органы нашли девять нарушителей, пять из них привлекли к ответственности за незаконную работу, трое находились на территории РФ без разрешения, еще один нарушил срок подачи заявления для получения патента.
Уточняется, что в тот же день в Первомайском районе поймали пятерых иностранцев, которые незаконно находились в стране. Рейды в Мясниковском районе помогли выявить еще пять нарушений миграционного законодательства.
Ростовстат сообщил, что в текущем году в Ростовской области зафиксировано повышение заработной платы, которую начисляют сотрудникам каждый месяц. Статистическое ведомство утверждает, средний доход в регионе вырос на 17,4% и сейчас составляет 53 371,8 рубля. При этом среднее значение реальной зарплаты выросло только на 9,5%.
Отмечается, что за январь–март текущего года в Южном федеральном округе средний размер зарплаты составил 53 839,2 рубля.
Взрыв произошел в частном доме в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Губернатор Василий Голубев, комментируя происшествие, рассказал, что инцидент случился из-за взрыва бытового газа. Пострадали супруги, проживавшие в доме. Их госпитализировали с ожогами.
Мощность взрыва была настолько сильной, что от дома остались лишь стены. Свою проверку по факту инцидента начали в региональном управлении СК. Следователи прибыли для осмотра места происшествия.