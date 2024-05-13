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Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

В Ростовской области взрыв разнес дом, а мигрантов ловили с помощью беспилотников

В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов

13 мая 2024, 15:33
Фото: Unsplash
В Ростовской области взрыв разнес дом, а мигрантов ловили с помощью беспилотников
В Ростовской области взрыв уничтожил частный дом, тем временем Ростовстат сообщил о росте зарплат местных жителей, а полиция ловила нелегальных мигрантов с помощью дрона.

Дроны против мигрантов

В управлении МВД по региону рассказали о рейдах по поиску нарушителей миграционного законодательства. Их провели в сельскохозяйственных полях в Аксайском районе.

Чтобы найти нелегалов, полицейские запустили в небо БПЛА. Благодаря дрону правоохранительные органы нашли девять нарушителей, пять из них привлекли к ответственности за незаконную работу, трое находились на территории РФ без разрешения, еще один нарушил срок подачи заявления для получения патента.

Уточняется, что в тот же день в Первомайском районе поймали пятерых иностранцев, которые незаконно находились в стране. Рейды в Мясниковском районе помогли выявить еще пять нарушений миграционного законодательства.

Рейды в Мясниковском районе помогли выявить еще пять нарушений миграционного законодательства.Рейды в Мясниковском районе помогли выявить еще пять нарушений миграционного законодательства.
Рейды в Мясниковском районе помогли выявить еще пять нарушений миграционного законодательства.
Фото: МВД по Ростовской области
Дроны для поиска нелегальных мигрантов запустили в Ростовской области
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Рост зарплат

Ростовстат сообщил, что в текущем году в Ростовской области зафиксировано повышение заработной платы, которую начисляют сотрудникам каждый месяц. Статистическое ведомство утверждает, средний доход в регионе вырос на 17,4% и сейчас составляет 53 371,8 рубля. При этом среднее значение реальной зарплаты выросло только на 9,5%.

Отмечается, что за январь–март текущего года в Южном федеральном округе средний размер зарплаты составил 53 839,2 рубля.

В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области
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Даже стен не осталось

Взрыв произошел в частном доме в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Губернатор Василий Голубев, комментируя происшествие, рассказал, что инцидент случился из-за взрыва бытового газа. Пострадали супруги, проживавшие в доме. Их госпитализировали с ожогами.

Мощность взрыва была настолько сильной, что от дома остались лишь стены. Свою проверку по факту инцидента начали в региональном управлении СК. Следователи прибыли для осмотра места происшествия.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Ростов#Южный федеральный округ#Происшествия
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