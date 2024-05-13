В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов

Чтобы найти нелегалов, полицейские запустили в небо БПЛА. Благодаря дрону правоохранительные органы нашли девять нарушителей, пять из них привлекли к ответственности за незаконную работу, трое находились на территории РФ без разрешения, еще один нарушил срок подачи заявления для получения патента.