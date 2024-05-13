В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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В январе–феврале 2024 года средняя номинальная заработная плата выросла на 17,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом средний показатель по региону составил 53 371,8 рубля. При этом Среднее значение реальной зарплаты выросло только на 9,5%.
Добавим, что за январь–март текущего года в Южном федеральном округе средний размер зарплаты составил 53 839,2 рубля.
Ранее были названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области.