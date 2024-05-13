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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Ростовской области выросла заработная плата

В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области

13 мая 2024, 08:52
Фото: 1MI
В Ростовской области выросла заработная плата
По данным Ростовстата в этом году в Ростовской области отмечается повышение среднемесячной начисленной заработной платы. Теперь этот показатель превышает 53 тысячи рублей, сообщает ведомство.

В январе–феврале 2024 года средняя номинальная заработная плата выросла на 17,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом средний показатель по региону составил 53 371,8 рубля. При этом Среднее значение реальной зарплаты выросло только на 9,5%.

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Добавим, что за январь–март текущего года в Южном федеральном округе средний размер зарплаты составил 53 839,2 рубля.

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