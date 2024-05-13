В Ростовстате заявили о новом повышении зарплат у жителей Ростовской области

В январе–феврале 2024 года средняя номинальная заработная плата выросла на 17,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Таким образом средний показатель по региону составил 53 371,8 рубля. При этом Среднее значение реальной зарплаты выросло только на 9,5%.