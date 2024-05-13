Власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове

Известно, что дорожные объекты появятся на пересечении улиц Берберовская и Вересаева, а также на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и проспекта Шолохова. Новые дороги построят от перекрестка улиц Вересаева и Берберовская до въезда на старый аэропорт с проспекта Шолохова и «бульвар Авиаторов».