Власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Администрация Ростова уже заключила контракты на разработку проектной документации для транспортных развязок. Они появятся на левом берегу и в районе старого аэропорта.
Известно, что дорожные объекты появятся на пересечении улиц Берберовская и Вересаева, а также на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и проспекта Шолохова. Новые дороги построят от перекрестка улиц Вересаева и Берберовская до въезда на старый аэропорт с проспекта Шолохова и «бульвар Авиаторов».
На территории старого аэропорта и на левом берегу планируется масштабная застройка. Первые жилые комплексы там уже начали возводить. Эксперты обращали внимание, что нынешняя дорожная инфраструктура не выдержит строительства огромных жилых районов.
Ранее сообщалось, что в Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу. По проекту завершили процедуру общественных обсуждений.