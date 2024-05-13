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Власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове

Власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове

13 мая 2024, 14:00
Фото: alexey turenkov/Unsplash
Власти пообещали возвести транспортные развязки на Левобережье в Ростове
В новых жилых районах на левом берегу Ростова появятся удобные транспортные развязки, сообщил губернатор Василий Голубев в интервью «РБК Ростов».

Администрация Ростова уже заключила контракты на разработку проектной документации для транспортных развязок. Они появятся на левом берегу и в районе старого аэропорта.

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Известно, что дорожные объекты появятся на пересечении улиц Берберовская и Вересаева, а также на пересечении въезда на территорию старого аэропорта и проспекта Шолохова. Новые дороги построят от перекрестка улиц Вересаева и Берберовская до въезда на старый аэропорт с проспекта Шолохова и «бульвар Авиаторов».

На территории старого аэропорта и на левом берегу планируется масштабная застройка. Первые жилые комплексы там уже начали возводить. Эксперты обращали внимание, что нынешняя дорожная инфраструктура не выдержит строительства огромных жилых районов.

Ранее сообщалось, что в Ростове утвердят проект строительства парка аттракционов на левом берегу. По проекту завершили процедуру общественных обсуждений.

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