Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска атаковали город Краснодон.
На данный момент известно, что три человека погибли и четверым потребовалась медицинская помощь, но их состояние сейчас не раскрывается. А также начался пожар, который ликвидируют сотрудники МЧС. В тушении огня участвуют и военные.
Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий.
Теперь военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что атаковать могли при помощи ракет ATACMS.
«Использовалось не менее трех ракет, по моим данным. Удар пришелся по промышленной зоне города», — уточнил собеседник. Но официальной информации об этом не было.
До этого стало известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде из-за нападения ВСУ.
Ранее участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону.