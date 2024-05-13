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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

ВСУ могли атаковать город недалеко от границы с Ростовской областью ракетами ATACMS

ВСУ могли ударить по объектам у границы с Ростовской областью ракетами ATACMS

13 мая 2024, 11:34
Фото: Минобороны РФ
ВСУ могли атаковать город недалеко от границы с Ростовской областью ракетами ATACMS
Украинские войска запустили несколько ракет по Краснодону в ЛНР, который находится в 15 километрах от границы с Ростовской областью, об этом пишет ТАСС.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска атаковали город Краснодон.

На данный момент известно, что три человека погибли и четверым потребовалась медицинская помощь, но их состояние сейчас не раскрывается. А также начался пожар, который ликвидируют сотрудники МЧС. В тушении огня участвуют и военные.

Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий.

Дым из Донецка видно: ВСУ нанесли ракетный удар у границы с Ростовской областью
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Теперь военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что атаковать могли при помощи ракет ATACMS.

«Использовалось не менее трех ракет, по моим данным. Удар пришелся по промышленной зоне города», — уточнил собеседник. Но официальной информации об этом не было.

До этого стало известно о частичном обрушении многоэтажки в Белгороде из-за нападения ВСУ.

Ранее участнику нацформирования из Украины дали 18 лет колонии в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Город#ВСУ#Ракеты#Атака#Происшествия
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