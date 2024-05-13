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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Завелся маньяк? Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

Завелся маньяк? Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

13 мая 2024, 12:59
Фото: Unsplash
Завелся маньяк? Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

Полиция в Ростове разыскивает мужчину, пытавшегося напасть на девушку, рассказали СМИ в управлении МВД.

В социальных сетях рассказали, что происшествие случилось в ночь на 6 мая. Мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное, зашел с девушкой в магазин недалеко от Дома культуры «Ростсельмаш». Он пообещал незнакомке купить букет, а затем предложил вступить с ним в интимную связь. Девушка отказала ему и попыталась сбежать, после чего мужчина схватил ее за волосы и пытался утащить в безлюдное место.

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Мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное, зашел с девушкой в магазин недалеко от Дома культуры «Ростсельмаш».
Видео: t.me/etorostov

В полиции Ростова рассказали, что заявления от пострадавшей не получали, но обратили внимание на размещенную в социальных сетях информацию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника и устанавливают все подробности произошедшего.

Жители писали, что мужчину замечали в микрорайоне Сельмаш ранее. Он наблюдал за девушками из-за угла, а затем приставал с непристойными просьбами.

Ранее маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание.

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