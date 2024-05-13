Завелся маньяк? Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

В социальных сетях рассказали, что происшествие случилось в ночь на 6 мая. Мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное, зашел с девушкой в магазин недалеко от Дома культуры «Ростсельмаш». Он пообещал незнакомке купить букет, а затем предложил вступить с ним в интимную связь. Девушка отказала ему и попыталась сбежать, после чего мужчина схватил ее за волосы и пытался утащить в безлюдное место.