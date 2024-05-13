Завелся маньяк? Полиция разыскивает мужчину, нападающего на девушек в Ростове

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В социальных сетях рассказали, что происшествие случилось в ночь на 6 мая. Мужчина в возрасте около 30 лет, одетый в черное, зашел с девушкой в магазин недалеко от Дома культуры «Ростсельмаш». Он пообещал незнакомке купить букет, а затем предложил вступить с ним в интимную связь. Девушка отказала ему и попыталась сбежать, после чего мужчина схватил ее за волосы и пытался утащить в безлюдное место.
В полиции Ростова рассказали, что заявления от пострадавшей не получали, но обратили внимание на размещенную в социальных сетях информацию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника и устанавливают все подробности произошедшего.
Жители писали, что мужчину замечали в микрорайоне Сельмаш ранее. Он наблюдал за девушками из-за угла, а затем приставал с непристойными просьбами.
Ранее маньяк из Ростовской области Муханкин рассказал, как отбывает наказание.