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Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды

Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды

13 мая 2024, 14:00
Фото: Unsplash
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Жителей России, в том числе Ростовской области, в первом квартале 2024 года больше всего тревожили диверсии и атаки беспилотников, говорится в «Национальном индексе тревожностей. Крос».

На втором месте в списке тревожностей оказались аварии на теплосетях и износ инфраструктуры ЖКХ. А на третьей позиции идут угрозы терактов.

Кроме того, в топ-10 вошли мошенники, всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, эскалация конфликта с НАТО. В список также попала активность грызунов.

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки беспилотников на Дону
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На основе анализа информации из СМИ и социальных медиа было проведено исследование, целью которого стало выявление основных тревог, которые беспокоят россиян. Необычным пунктом оказалась активность грызунов (крыс, мышей). Несмотря на то, что эта тема не получила большого внимания в СМИ, она вызвала живой резонанс у граждан в социальных сетях, что свидетельствует о ее значимости для общества.

Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Отключения воды#Происшествия
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