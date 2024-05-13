Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды

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На втором месте в списке тревожностей оказались аварии на теплосетях и износ инфраструктуры ЖКХ. А на третьей позиции идут угрозы терактов.
Кроме того, в топ-10 вошли мошенники, всплеск заболеваемости вирусными инфекциями, эскалация конфликта с НАТО. В список также попала активность грызунов.
На основе анализа информации из СМИ и социальных медиа было проведено исследование, целью которого стало выявление основных тревог, которые беспокоят россиян. Необычным пунктом оказалась активность грызунов (крыс, мышей). Несмотря на то, что эта тема не получила большого внимания в СМИ, она вызвала живой резонанс у граждан в социальных сетях, что свидетельствует о ее значимости для общества.
Ранее губернатор Василий Голубев сделал заявление после атаки беспилотников в Ростовской области.