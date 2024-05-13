Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды

На основе анализа информации из СМИ и социальных медиа было проведено исследование, целью которого стало выявление основных тревог, которые беспокоят россиян. Необычным пунктом оказалась активность грызунов (крыс, мышей). Несмотря на то, что эта тема не получила большого внимания в СМИ, она вызвала живой резонанс у граждан в социальных сетях, что свидетельствует о ее значимости для общества.