rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Зоолог Евсюков предупредил о массовом нашествии хищных мухоловок в Ростове

Зоолог Евсюков предупредил о массовом нашествии хищных многоножек в Ростове

13 мая 2024, 11:51
Фото: rostovgazeta.ru
Зоолог Евсюков предупредил о массовом нашествии хищных мухоловок в Ростове
Ползущих многоножек стали массово замечать жители Западного района в Ростове. Однако бояться их не стоит. Они полезны и несут пользу для человека, сообщил RostovGazeta зоолог, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

По словам зоолога, обнаруженных ростовчанами многоножек еще называют мухоловками. Чаще всего их на улице люди видят в теплое время года. Но и зимой многоножки могут встречаться в домах. Правда, происходит это не часто.

«На внешний вид мухоловки, конечно, не очень приятные. Но опасности для людей они не представляют — укусить человека не могут», — отмечает Александр Евсюков.
Ростовскую область ожидает нашествие саранчи
Узнать подробнее

Собеседник добавляет, что многоножки приносят неоспоримую пользу. Они — хищники и охотятся на других насекомых. Например, уничтожают тараканов и даже мух.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему во дворах жилых домов ростовчане все чаще стали видеть ежиков.

Ученый-зоолог объяснил нашествие ежиков на Западном в Ростове
Узнать подробнее
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Насекомые#Мухоловки#Многоножки#Польза
Подпишитесь
В Ростовской области взрыв разнес дом, а дроны стали кошмаром для мигрантов-нелегалов
Сегодня, 15:33
Саперы собирают металлические осколки в Ростовской области после звуков взрывов
Сегодня, 15:26
Редкое природное явление увидели в небе жители Ростовской области
Сегодня, 15:10
Жителей Ростовской области больше всего тревожат беспилотники и отключения воды
Сегодня, 14:00
Чиновник из Волгодонска скрывал вид на жительство в Германии
Сегодня, 13:15
Ростовчан обяжут сдавать тест ДНК с 15 мая
Сегодня, 12:12
"