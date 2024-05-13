Зоолог Евсюков предупредил о массовом нашествии хищных многоножек в Ростове

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По словам зоолога, обнаруженных ростовчанами многоножек еще называют мухоловками. Чаще всего их на улице люди видят в теплое время года. Но и зимой многоножки могут встречаться в домах. Правда, происходит это не часто.
«На внешний вид мухоловки, конечно, не очень приятные. Но опасности для людей они не представляют — укусить человека не могут», — отмечает Александр Евсюков.
Собеседник добавляет, что многоножки приносят неоспоримую пользу. Они — хищники и охотятся на других насекомых. Например, уничтожают тараканов и даже мух.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему во дворах жилых домов ростовчане все чаще стали видеть ежиков.