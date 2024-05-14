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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Биолог Алексей Тихонов объяснил нашествие комаров в Ростовской области

Биолог Алексей Тихонов объяснил нашествие комаров в Ростовской области

14 мая 2024, 14:26
Фото: Pxhere
Биолог Алексей Тихонов объяснил нашествие комаров в Ростовской области
Количество комаров в регионе этой весной не стало больше обычного, заявил биолог Алексей Тихонов.

На численность насекомых повлиял жаркий апрель. При высоких температурах личинки комаров активнее развиваются в воде, быстрее проходят жизненный цикл и вылупляются. После снижения температуры, как в мае в Ростовской области, скорость развития личинок падает. Куколки ждут потепления.

«В результате получается так, что одни развились, а другие остановились. Когда же теплеет, то все комары появляются разом. И людям кажется, что их число увеличилось», — приводит слова Тихонова издание «КП — Ростов-на-Дону».

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Эксперт добавляет, что комаров в регионе не стало больше. Дело в том, что они появились раньше обычного. Со временем количество насекомых сгладится.

Ранее зоолог Евсюков предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.

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