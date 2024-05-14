Биолог Алексей Тихонов объяснил нашествие комаров в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
На численность насекомых повлиял жаркий апрель. При высоких температурах личинки комаров активнее развиваются в воде, быстрее проходят жизненный цикл и вылупляются. После снижения температуры, как в мае в Ростовской области, скорость развития личинок падает. Куколки ждут потепления.
«В результате получается так, что одни развились, а другие остановились. Когда же теплеет, то все комары появляются разом. И людям кажется, что их число увеличилось», — приводит слова Тихонова издание «КП — Ростов-на-Дону».
Эксперт добавляет, что комаров в регионе не стало больше. Дело в том, что они появились раньше обычного. Со временем количество насекомых сгладится.
Ранее зоолог Евсюков предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.