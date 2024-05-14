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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Блогера из Таганрога задержали за угрозы бойцам СВО

Блогера из Таганрога задержали за угрозы бойцам СВО

14 мая 2024, 09:05
Фото: 1MI
Блогера из Таганрога задержали за угрозы бойцам СВО
Силовики задержали блогера из Ростовской области, который высказывал угрозы в адрес бойцов СВО, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что 36-летний мужчина запустил стрим и стал преступно оскорблять бойцов. Кроме того, он начал им угрожать.

«Реакция на такие высказывания не заставила себя ждать — в его квартиру (сейчас он живет в Зеленограде) пришли силовики с обыском», — сообщил канал.

Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова, избивавшего людей
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Отмечается, что у стримера забрали компьютерную технику и возбудили в отношении него уголовное дело. Речь идет о статье об унижении человеческого достоинства.

Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова-на-Дону, избивавшего людей. Ситуация с нападавшим вызвала широкий общественный резонанс.

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