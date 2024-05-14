Блогера из Таганрога задержали за угрозы бойцам СВО

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Канал пишет, что 36-летний мужчина запустил стрим и стал преступно оскорблять бойцов. Кроме того, он начал им угрожать.
«Реакция на такие высказывания не заставила себя ждать — в его квартиру (сейчас он живет в Зеленограде) пришли силовики с обыском», — сообщил канал.
Отмечается, что у стримера забрали компьютерную технику и возбудили в отношении него уголовное дело. Речь идет о статье об унижении человеческого достоинства.
Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин подключился к делу блогера-самбиста из Ростова-на-Дону, избивавшего людей. Ситуация с нападавшим вызвала широкий общественный резонанс.