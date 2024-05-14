Бывший депутат построит 10 высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Власти дали компании «Зенит-Девелопмент» подготовить проект планировки участка в 10,59 гектара в Левенцовке. Работать над документацией застройщик будет в течение года. Земельный участок, о котом идет речь, располагается за торговым центром «Золотой Вавилон». В будущем там построят сразу десять новых жилых комплексов.
Сервис «Спарк» сообщает, что руководителем «Зенит-Девелопмент» является Евгений Дегтярев, бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области. Компания была зарегистрирована четыре года назад.
Участок в Левенцовке «Зенит-Девелопмент» получил без торгов, так как в правительстве Ростовской области проект застройки жилыми комплексами признали масштабным. Эта привилегия накладывает на застройщика ряд обязательств. Например, возвести рядом с ЖК школу и детский сад.
Ранее в Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая на Левенцовке.