Бывший депутат построит 10 высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

Власти дали компании «Зенит-Девелопмент» подготовить проект планировки участка в 10,59 гектара в Левенцовке. Работать над документацией застройщик будет в течение года. Земельный участок, о котом идет речь, располагается за торговым центром «Золотой Вавилон». В будущем там построят сразу десять новых жилых комплексов.