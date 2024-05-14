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Published Сегодня, 12:47

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Updated Сегодня, 12:49

Экс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в Ростове

Бывший депутат построит 10 высоток за ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

14 мая 2024, 12:47
Фото: rostovgazeta.ru
Экс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в Ростове

Экс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в Ростове

В Левенцовском микрорайоне появятся еще десять многоэтажных домов, следует из документов на сайте администрации Ростова.

Власти дали компании «Зенит-Девелопмент» подготовить проект планировки участка в 10,59 гектара в Левенцовке. Работать над документацией застройщик будет в течение года. Земельный участок, о котом идет речь, располагается за торговым центром «Золотой Вавилон». В будущем там построят сразу десять новых жилых комплексов.

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Экс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в РостовеЭкс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в Ростове
Экс-депутат Заксобрания распланирует землю под ЖК в Левенцовке в Ростове
Фото: Администрация Ростова

Сервис «Спарк» сообщает, что руководителем «Зенит-Девелопмент» является Евгений Дегтярев, бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области. Компания была зарегистрирована четыре года назад.

Участок в Левенцовке «Зенит-Девелопмент» получил без торгов, так как в правительстве Ростовской области проект застройки жилыми комплексами признали масштабным. Эта привилегия накладывает на застройщика ряд обязательств. Например, возвести рядом с ЖК школу и детский сад.

Ранее в Ростове на год перенесли сроки строительства скоростного трамвая на Левенцовке.

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