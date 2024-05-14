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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Дело об отравлении 176 человек в Ростове-на-Дону передали в суд

Дело об отравлении обедами Good Food 176 человек в Ростове передали в суд

14 мая 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Дело об отравлении 176 человек в Ростове-на-Дону передали в суд
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело о массовом отравлении местных жителей, сообщили в региональном УСКР.

Речь идет о блюдах, которые готовили в одном из помещений на проспекте Коммунистический. Здесь не соблюдали технологический процесс и дезинфекционный режим, что в дальнейшем привело к отравлению людей.

Всего пострадали 176 человек, у которых появились симптомы отравления — тошнота, диарея и рвота.

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«Исследования показали, что пищевое отравление вызвано попавшими в организм людей бактериями рода сальмонелла», — уточнили в Следкоме.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в феврале 2023 года клиенты компании Good Food попали в больницу после употребления готовых обедов. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Отравление#Происшествия#Блюда
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