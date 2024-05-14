Дело об отравлении обедами Good Food 176 человек в Ростове передали в суд

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Речь идет о блюдах, которые готовили в одном из помещений на проспекте Коммунистический. Здесь не соблюдали технологический процесс и дезинфекционный режим, что в дальнейшем привело к отравлению людей.
Всего пострадали 176 человек, у которых появились симптомы отравления — тошнота, диарея и рвота.
«Исследования показали, что пищевое отравление вызвано попавшими в организм людей бактериями рода сальмонелла», — уточнили в Следкоме.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в феврале 2023 года клиенты компании Good Food попали в больницу после употребления готовых обедов. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и громкого скандала.