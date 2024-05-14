Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Тему сферы образования затронули во время заседания правительства региона. По словам Фатеева, такие показатели связаны с ростом числа детей школьного возраста.
«Это связано с увеличением рождаемости и прибытием в Таганрог людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточнил Фатеев.
Он добавил, что с 2015 году количество учащихся в школах выросло с 24,7 тысячи до 28,8 тысячи граждан. Во вторую смену учились 7,2 тысячи человек, сейчас их более 8 тысяч.
Ранее стало известно, что в Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям 10 апреля.
До этого психолог рассказал, как скибиди-туалеты ломают психику детей.