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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев

Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев

14 мая 2024, 06:26
Фото: Unsplash
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
В Таганроге более 27% школьников учатся во вторую смену, заявил глава администрации города Андрей Фатеев.

Тему сферы образования затронули во время заседания правительства региона. По словам Фатеева, такие показатели связаны с ростом числа детей школьного возраста.

«Это связано с увеличением рождаемости и прибытием в Таганрог людей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей», — уточнил Фатеев.

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Он добавил, что с 2015 году количество учащихся в школах выросло с 24,7 тысячи до 28,8 тысячи граждан. Во вторую смену учились 7,2 тысячи человек, сейчас их более 8 тысяч.

Ранее стало известно, что в Ростовской области вдвое увеличили выплаты классным руководителям 10 апреля.

До этого психолог рассказал, как скибиди-туалеты ломают психику детей.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Дети#Образование#Таганрог
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