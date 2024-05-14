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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный

Диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный в Ростовской области

14 мая 2024, 09:04
Фото: Pxhere
Диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный

Диетолог Кривошей рассказала о вреде шашлыка в Ростовской области

В пережаренном шашлыке содержатся опасные для здоровья элементы и жиры, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

По мнению Анастасии Кривошей, приготовление пищи на огне является не самым безопасным для здоровья, вопреки бытующему в обществе мнению.

«Нет вредного для шашлыка вида мяса, есть потенциально опасный способ приготовления», — отмечает эксперт.

Так, самым вредным по мнению спикера, является пережаренный шашлык. Черные участки на мясе — вовсе не корочка, взявшаяся углем, а разрушенный белок.

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«Этот белок ухудшает пищеварение, замедляет метаболизм и даже может спровоцировать приступ гастрита», — предупреждает эксперт.

Еще одна опасность шашлыка присуща только его разновидности из свинины. В ней, добавляет диетолог, содержатся особые тугоплавкие жиры, которые повышают уровень холестерина в крови.

Ранее RostovGazeta писала о том, как выбрать шашлык на майские праздники.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье
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