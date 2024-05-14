Диетолог рассказал, какой шашлык самый вредный в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
По мнению Анастасии Кривошей, приготовление пищи на огне является не самым безопасным для здоровья, вопреки бытующему в обществе мнению.
«Нет вредного для шашлыка вида мяса, есть потенциально опасный способ приготовления», — отмечает эксперт.
Так, самым вредным по мнению спикера, является пережаренный шашлык. Черные участки на мясе — вовсе не корочка, взявшаяся углем, а разрушенный белок.
«Этот белок ухудшает пищеварение, замедляет метаболизм и даже может спровоцировать приступ гастрита», — предупреждает эксперт.
Еще одна опасность шашлыка присуща только его разновидности из свинины. В ней, добавляет диетолог, содержатся особые тугоплавкие жиры, которые повышают уровень холестерина в крови.
Ранее RostovGazeta писала о том, как выбрать шашлык на майские праздники.