Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха

В июле 2018 года, по информации СПАРК, Аяз Шабутдинов зарегистрировал товарный знак на это имя и фамилию. А до этого под его ИНН, который выдается человеку раз в жизни, значилось совсем иное имя — Максим Львович Иванов. К слову, срок действия товарного знака «Аяз Шабутдинов» истекает в июле 2028 года.