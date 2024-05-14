Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
По информации в СМИ, арест известному блогеру-миллионеру, основателю Like Центра Аязу Шабутдинову продлили до середины июня. Бизнес-тренера обвиняют в мошенничестве при проведении обучения. Но сам он вину не признает.
Мнения разделились. Одни ростовчане считают, что начался период преследований блогеров, который открыли Чекалина и Блиновская. В апреле 2024 года в Ростовской области задержали Дмитрия Портнягина.
Другие делятся мнением, что онлайн курсы от блогеров ничему полезному не научат. В их основе лежит нечто иное, чем обучение. А именно — банальные продажи с целью обогащения.
Косметолог, нутрициолог Ольга Гузева переехала в Ростов из Подмосковья. Здесь она неоднократно посещала мероприятия Like Центра Аяза Шабутдинова, который располагался в бизнес-центре «Пять морей».
«Аяз на них не присутствовал. В Like Центре выступали якобы его студенты, которые прошли несколько программ обучения. Они делились своими успешными результатами», — рассказывает Ольга Гузева.
Встречи, по словам Ольги, всегда сопровождались презентацией обучения. Всегда озвучивалось, что после оплаты у каждого ученика курсов есть месяц, за который он должен понять — нужно ли ему такое обучение. И если человек передумает, деньги вернут сразу.
«Среди приглашенных было много людей, которые хотели обучаться. Я познакомилась с девушкой, обменялись контактами. Из ее статуса в соцсетях было видно, что она зашла на обучение. И когда я спрашивала, все ли ей нравится, она говорила, что нашла свою нишу и теперь успешно развивается», — отмечает собеседница.
Ростовчанка Светлана, не пожелавшая публиковать свою фамилию, добавляет, что встречи в Like Центре были не бесплатными.
«Пройти туда можно было лишь тем, кто приобрел курсы. А тем, кто хотел постоянно посещать мероприятия, нужно было арендовать рабочее место — стол. Стоимость аренды одного такого стола составляла порядка 15-16 тысяч рублей в месяц», — поясняет ростовчанка.
В Like Центре, по словам собеседников, люди общались, делились своими историями успеха, презентовали новые программы и курсы.
На одном из таких мероприятий у Ольги Гузевой возникло желание приобрести обучающую программу.
«Менеджер мне напомнила, что сейчас цена за годовой курс, где все включено, 200 тысяч рублей. Но пока я раздумываю, буквально через три дня, ожидается его повышение до 500 тысяч рублей. При этом меня по-прежнему успокаивали, что если обучение не понравится, то вернут деньги. И убеждали, что при полном пакете прокачают по всем направлениям. То есть, я поняла, что вариантов остаться без результата на этом курсе практически не было», — рассказывает Ольга.
Польстившись на обещания Ольга оформила кредит — тут же, в Like Центре. Правда, при его оформлении, менеджер уже не проявлял уверенность о возврате средств, если курс не понравится. По словам собеседницы, от конкретного ответа он увиливал, задавая встречные вопросы.
«В ближайшие выходные для купивших курс планировался оффлайн лагерь для бизнеса. Его посещение было включено в мой пакет. Но выходные у меня были заняты работой. Поэтому на встречу я не попала. Более того, у меня произошла непредвиденная накладка и я физически не могла учиться. Появились другие интересы. Поэтому я решила отказаться от обучения и вернуть деньги», — делится историей Ольга.
Однако вернуть средства ей не удалось. По словам собеседницы, на ее запрос поступило сообщение, что услуга оказана и она может ею не пользоваться. А позже стали поступать звонки из банка о необходимости вносить оплату за кредит.
«Я отправила несколько писем в Like Центр с требованием вернуть мои деньги. Но меня убеждали, что в договоре, который я якобы подписала „галочкой“ в телефоне, нет пункта о возврате средств в течение месяца», — сокрушается жительница Ростова.
В итоге Гузева обратилась в суд.
Юрист Ольга Крупская рассказывает, что первые два заседания суда представители Like Центра молчали. А перед последним прислали ответ на претензию, которая была направлена еще летом. В ней сообщалось об обещаниях вернуть 35 тысяч рублей.
«Затем они приложили к материалам дела странные документы, на которые судья не обратила внимания. В них было указано, что Ольга начала обучение в 2022 году. Хотя на самом деле, она купила курс только в 2023 году. Но судья не обратила на это внимание. Парадокс ситуации заключался в том, что иск был удовлетворен частично. Мы подали краткую апелляцию, жалобу. И в этот момент судья уходит в отставку», — делится информацией Ольга Крупская.
По словам юриста, дело еще находится в экспедиции между Балашихинским городским судом и Московским областным — где зарегистрирована Ольга Гузева.
Собеседница добавляет, что на момент публикации статьи срок на подачу апелляции для увеличения срока взыскания восстановили.
Ростовчанка Светлана дважды покупала курсы Аяза. От обучения у блогера-миллионера она ждала реализации всех громких обещаний рекламы. А именно — понимания самых актуальных механизмов продаж и выбора ниши для дальнейшего развития из нескольких своих направлений, которыми она занималась.
«Несмотря на то, что у меня был опыт создания собственного бизнеса, я искала такую форму обучения, которая бы полностью предоставила все инструменты для дальнейшего роста — профессиональную базу знаний и наставничество», — делится Светлана.
Собеседница добавляет, первое из приобретенных обучений показалось ей поверхностным. Возможно потому, что за короткий срок предоставить полноценную информацию невозможно.
А второй курс, который она приобрела за 70 тысяч рублей, пройти не удалось.
«Эту программу я купила года три назад. Планировала, что к обучению приступлю не сразу — у меня намечалась череда поездок. Но когда я приступила к учебе, оказалось, что у меня отсутствовал доступ к платформе. Это была франшиза через ростовского ИП. Тогда там бесконечно менялись номера телефонов, группы. Достучаться до кого-либо было невозможно. Две недели я пыталась, а потом забила — появились другие дела, стало не до того. В итоге обучение я так и не прошла», — говорит Светлана.
Летом 2023 года ростовская бизнесвумен снова решила вернуться к прокачиванию своего мастерства.
«Я подумала, что если покупать не краткосрочные программы, а полноценный курс, и не по франшизе, а напрямую в Like Центре, то обучение будет фундаментальным и серьезным», — разъясняет ростовчанка.
Светлана рассказывает, что приобрела за 400 тысяч рублей курс Аяза «Университет бизнеса», рассчитанный на два года. Каково же было ее удивление, когда и в этой программе она обнаружила отсутствие опытных преподавателей.
«Оказалось, что обучение проводят такие же люди, как и я, которые также пришли на обучение, но только некоторое время раньше. По факту вместо обучения была череда каких-то эфиров, где слушаешь информацию о чужих „успешных успехах“ и о том, как они это делали. Но эта информация — общеизвестная. Ее легко найти в свободном доступе в Сети. Никаких уникальных секретов я не узнала», — делится мнением Светлана.
Собеседница добавляет, что от курсов Аяза у нее не осталось особого негатива. На ее взгляд, все эти курсы напоминают большую мясорубку. Те, кто в нее попадают, могут действительно зарабатывать — оставшись в Центре и продавая свои курсы.
«Они так и говорили, что если человек хочет быть у них преподавателем, то может это сделать после обучения. Как я поняла, система тут такова, что у преподавателей курсов нет заработной платы. Вместо этого в процессе обучения они презентуют свои курсы, набирая учеников для себя. Якобы эти курсы уже по конкретным ответвленным направлениям. Например, для тех кто хочет идти на маркетплейсы или в Telegram. То есть на любом обучении человек получает базу и понимает — картина не полная, знаний не хватает. Нужен другой курс. Покупает другой курс, и так по кругу», — делится мнением Светлана.
Таким образом, по мнению ростовчанки, Like Центр привлекает множество клиентов, которые в повышении своего мастерства перетекают из одного курса в другой.
«В какой-то момент я даже подумала — а почему бы и мне этим не воспользоваться? Хотя бы для того, чтобы вернуть деньги за обучение. Но потом поняла, что это не особо экологично», — уточняет ростовчанка.
Вскоре после оплаты «Бизнес университета» Светлана решила вернуть свои деньги за обучение. Однако к возврату Like Центр насчитал ей всего 100 тысяч рублей.
«Для меня это был шок. Ведь 400 тысяч рассчитаны на два года. А я обучилась не больше месяца. Почему такая маленькая сумма к возврату? Позже я узнала, что тем, кто обращался с этим вопросом в суд, удавалось возвращать более крупные суммы. А все потому, что оферта центра якобы противоречит законодательству», — говорит ростовчанка.
Покупательница многих курсов Like Центра — ростовский юрист Ольга Ермакова сразу сообщила корреспонденту RostovGazeta, что курсы Аяза Шабутдинова ее многому научили.
«Об Аязе я узнала еще в 2020 году, когда работала юристом по найму в рамках трудового договора. Сперва я проходила короткие курсы, потом зашла на длительные — „Марафон инвестиций“, „Бизнес под ключ“, „Мой идеальный год“, „Университет бизнеса“ и многие другие. В итоге около четырех лет я нахожусь в этом сообществе. Кроме того, веду линию юридической поддержки для участников Like. Занимаюсь этим абсолютно бесплатно, на добровольных началах. В сообществе также есть коучи, психологи и юристы, которые также помогают ребятам», — делится историей успеха Ольга Ермакова.
Юрист уверена, что это сообщество сплачивает, дает поддержку и объединяет предпринимателей.
«У меня получилось воплотить в жизнь то, что доносил Аяз. И не только у меня — у многих людей получилось. Я их всех знаю, мы тесно общаемся. Главный инструмент обучения у Аяза — смена образа мысли. А это помогает осознать, что на самом деле все возможно», — делится мнением собеседница.
Ростовчанка добавляет, что тех, кто действительно хотел зарабатывать, на курсах присутствовало много. Но много было и тех, кто попросту ждал «волшебной таблетки».
«Реальность нашего времени такова, что люди покупаются на красивую рекламу. И считают, что если послушать курс, то деньги посыпятся с небес. Но это не так. Чтобы заработать, нужно как минимум встать с дивана», — уверена Ольга.
При этом собеседница добавляет, что вернуть средства за непонравившийся курс обучения у блогера совсем не сложно, поскольку закон о защите прав потребителей — жесткий для исполнителя.
Ростовский продюсер онлайн курсов, блогер Екатерина Бачерикова высказывает мнение, что в век информационных технологий, рынок онлайн обучения позволяет освоить новые профессии.
«Многие хотят иметь подушку безопасности и обучиться каким-то новым навыкам. Особенно, когда людям не хватает дохода», — комментирует Екатерина Бачерикова.
Продюсер подчеркивает, что помимо этого желающих пройти курсы у блогеров, безусловно, привлекает роскошная жизнь «учителей» с чемоданами денег, которая активно демонстрируется в соцсетях.
«Люди думают, что купят курс и все изменится. Но нет. Как говорится, на рынке существует два человека — покупатель и продавец. Поэтому нельзя говорить о вине лишь тех, кто пишет курсы. Нужно понимать, что курсы всегда пишутся по запросам», — констатирует блогер.
Председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский высказывает мнение, что онлайн курсы блогеров — это полнейшая профанация.
«Представьте, что будет, если все массово начнут проходить такие курсы? Мы же получим иждивенческое поколение! А нам нужно наоборот, переориентировать мышление молодежи на то, чтобы заниматься общественно полезным трудом», — отмечает Владимир Гайворонский.
Спикер добавляет, что в рамках формирования системы ценностей, Профсоюз планирует в учреждениях образования проводить лекции о значимости трудовой деятельности. Но и родители не должны оставаться в стороне.
«Прививать любовь у ребенка к общественно-значимому труду родители могут на собственном примере. Раньше, например, родители часто брали детей на работу, и руководители не препятствовали этому. А у подрастающего поколения возникал интерес — стать таким, как мама или папа», — говорит собеседник.
Спикер добавляет, что своих студентов на лекциях предостерегает от посещения онлайн курсов блогеров. А именно, в качестве примера рассказывает историю о том, как за пять минут заработать один миллион рублей.
«Это же очень легко! Нужно найти помещение на тысячу мест, пригласить тысячу человек и попросить их заплатить тысячу рублей за вход. А когда они все рассядутся, выйти и в течение одной минуты сказать, что их собрали ради быстрого заработка одного миллиона рублей. Думаете это нереально? Но это тоже самое, на что сегодня похожи многие курсы от блогеров — собрать деньги с людей, а знания не дать», — констатирует эксперт.
По данным информационной системы СПАРК, на 2024 год Аяз Шабутдинов является бенефициаром трех компаний — ООО «Нэймс-Екатеринбург», ООО «Лайк Центр» и дочерней компании ООО «Технология продаж».
С августа 2023 года ООО «Технология продаж» находится в стадии ликвидации. Изначально эта компания носила название «Лайк туризм». В 2020 году она была переименована в ООО «Группа компаний Лайк», а в 2021 году стала ООО «Лайк Центр Москва».
ООО «Нэймс-Екатеринбург» информационная система СПАРК оценивает, как компанию с высоким риском. Индекс финансового риска у нее 98%. У фирмы отсутствует собственный капитал. В 2023 году чистая прибыль фирмы ушла в минус, превысив более 1,8 миллиона рублей.
Третья компания Аяза — ООО «Лайк Центр», по информации СПАРК является получателем господдержки в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. У компании отсутствует собственный капитал. В 2023 году доход фирмы составил свыше 1,2 миллиарда рублей.
В июле 2018 года, по информации СПАРК, Аяз Шабутдинов зарегистрировал товарный знак на это имя и фамилию. А до этого под его ИНН, который выдается человеку раз в жизни, значилось совсем иное имя — Максим Львович Иванов. К слову, срок действия товарного знака «Аяз Шабутдинов» истекает в июле 2028 года.
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