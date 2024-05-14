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Дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща

Дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща

14 мая 2024, 12:50
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
Дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща
Около пять тонн рыбной продукции на почти два миллиона рублей нашли у жительницы Таганрога, сообщила пресс-служба управления МВД по Ростовской области.

54-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном обороте рыбной продукции. На территории ее частного дома, а также в двух арендованных складских помещениях оперативники нашли около пять тонн рыб.

«В подпольных цехах солились, коптились и вялились тарань, лещ, судак и другие виды рыб», — сообщили в МВД.

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«В подпольных цехах солились, коптились и вялились тарань, лещ, судак и другие виды рыб», — сообщили в МВД.«В подпольных цехах солились, коптились и вялились тарань, лещ, судак и другие виды рыб», — сообщили в МВД.
«В подпольных цехах солились, коптились и вялились тарань, лещ, судак и другие виды рыб», — сообщили в МВД.
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Сумма находки составляет 1,9 миллиона рублей. Рыбу женщина продавала без необходимой законом маркировки.

В отношении жительницы Таганрога возбуждено уголовное дело.

Ранее в частном доме в Ростовской области нашли четыре тонны копченого леща. Рыбу также коптили в домашних условиях для нелегальной продажи.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Полиция#Уголовное дело#Происшествия
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