Дома у жительницы Таганрога нашли пять тонн нелегальной тарани и леща

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
54-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном обороте рыбной продукции. На территории ее частного дома, а также в двух арендованных складских помещениях оперативники нашли около пять тонн рыб.
«В подпольных цехах солились, коптились и вялились тарань, лещ, судак и другие виды рыб», — сообщили в МВД.
Сумма находки составляет 1,9 миллиона рублей. Рыбу женщина продавала без необходимой законом маркировки.
В отношении жительницы Таганрога возбуждено уголовное дело.
Ранее в частном доме в Ростовской области нашли четыре тонны копченого леща. Рыбу также коптили в домашних условиях для нелегальной продажи.