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Дон вошел в топ-10 самых живописных рек и озер России

Дон вошел в топ-10 самых живописных рек и озер России

14 мая 2024, 09:09
Фото: rostovgazeta.ru
Дон вошел в топ-10 самых живописных рек и озер России
По мнению путешественников река Дон является одним из самых красивых водоемов России. В опросе приняли участие более 3000 человек, сообщает сервис Туту.ру.

Дон расположился на девятом месте рейтинга. Около 3% опрошенных назвали его самой красивой рекой в России. Эксперты отмечают, что левый берег Дона — это хорошее места для отдыха. Здесь можно искупаться, пожарить мясо или отправиться на турбазу.

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Первое место в рейтинге заняло озеро Байкал. За него проголосовало 27% респондентов. Второе место досталось Ладожскому озеру — 13%, а на третьем месте расположилась алтайская река Катунь. По данным опроса, 8% путешественников считают ее лучшей. Столько же процентов набрала река Волга, но она заняла лишь четвертое место.

Ранее завели уголовное дело из-за загрязнения реки Дон пылью.

До этого стало известно, что в Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон.

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