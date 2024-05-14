Дон вошел в топ-10 самых живописных рек и озер России

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Дон расположился на девятом месте рейтинга. Около 3% опрошенных назвали его самой красивой рекой в России. Эксперты отмечают, что левый берег Дона — это хорошее места для отдыха. Здесь можно искупаться, пожарить мясо или отправиться на турбазу.
Первое место в рейтинге заняло озеро Байкал. За него проголосовало 27% респондентов. Второе место досталось Ладожскому озеру — 13%, а на третьем месте расположилась алтайская река Катунь. По данным опроса, 8% путешественников считают ее лучшей. Столько же процентов набрала река Волга, но она заняла лишь четвертое место.
Ранее завели уголовное дело из-за загрязнения реки Дон пылью.
До этого стало известно, что в Ростовской области пожилой водитель на машине улетел в Дон.