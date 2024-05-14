Дон вошел в топ-10 самых живописных рек и озер России

Дон расположился на девятом месте рейтинга. Около 3% опрошенных назвали его самой красивой рекой в России. Эксперты отмечают, что левый берег Дона — это хорошее места для отдыха. Здесь можно искупаться, пожарить мясо или отправиться на турбазу.