rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Донские музеи подготовили массу мероприятий на «Ночь музеев 2024»

Донские музеи подготовили массу мероприятий на «Ночь музеев 2024»

14 мая 2024, 12:57
Фото: donland.ru
Донские музеи подготовили массу мероприятий на «Ночь музеев 2024»
Всероссийская акция «Ночь музеев 2024» пройдет 18 мая. В этом году она будет называться «Из поколения в поколение. Семейные реликвии» и приурочена к Году семьи.

Как отметил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов, сейчас донские музеи ведут тщательную подготовку к этому масштабному мероприятию.

— Наши музеи ежегодно тщательно готовятся к этому масштабному культурно-просветительскому мероприятию, открывая для дончан и гостей региона увлекательный мир прошлого и настоящего, помогая прикоснуться к истории, интересным судьбам, важным событиям. Уверен, что в этом году «Ночь музеев» станет одной из самых ярких акций, — пояснил Игорь Гуськов.

Например Аксайский военно-исторический музей представит программу «Легенды аксайских подземелий». Она стартует в 19:00 и продлится до 23:00. Программа разработана специально для семейного посещения и расскажет посетителям о местных легендах и семейных тайнах. Также гости музея смогут принять участие в старинных играх и сделать семейный снимок в казачьем стиле.

Проведение мастер-классов на вернее время 18 мая запланировали и в Ростовском областном музее краеведения. Они пройдут с 16:00 до 20:00. Причем посетители смогут посетить не только мастер-классы «Семейный сувенир» и «Фантастический грифон. Чеканка по фольге», но и принять участие в пешеходной экскурсии по историческому центру Ростова-на-Дону с посещением особняка Ф. Н. Солодова.

В народном военно-историческом музее «Самбекские высоты» подготовили праздничную программу с иммерсивными экскурсиями по темам «Солдатский быт» и «Солдатские байки».

В Азовском музее-заповеднике в центре внимания будут воспоминания детства, фамильные ценности, семья как ячейка общества. С 18:00 до 21:00 экскурсоводы расскажут о послевоенном времени восстановления народного хозяйства, быте молодежных ударных строек, буднях и праздниках советских людей, традициях комсомольских свадеб.

Таганрогский художественный музей с 11:00 до 20:00 предлагает посетить пешеходные и тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, детские спектакли и театрализованные мероприятия.

Сальский художественный музей с 17:00 до 22:00 предложит посетителям мастер-классы по созданию семейных оберегов, выступления творческих коллективов, фотозону «Семейный портрет в музее».

В Волгодонском художественном музее с 17:00 до 19:00 пройдет выставка «Мы — семья», а также интерактивное мероприятие «Дед — ватник, внук — „Ратник“.

В археологическом музее-заповеднике «Танаис» мероприятие пройдет под открытым небом. С 11:00 до 13:00 в рамках спортивного праздника «Донская Олимпия» состоятся состязания студентов Таганрогского университета по мотивам древнегреческих олимпиад.

Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Сегодня, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Сегодня, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Сегодня, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Сегодня, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Сегодня, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Сегодня, 05:19
"