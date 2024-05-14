Донские музеи подготовили массу мероприятий на «Ночь музеев 2024»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Как отметил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов, сейчас донские музеи ведут тщательную подготовку к этому масштабному мероприятию.
— Наши музеи ежегодно тщательно готовятся к этому масштабному культурно-просветительскому мероприятию, открывая для дончан и гостей региона увлекательный мир прошлого и настоящего, помогая прикоснуться к истории, интересным судьбам, важным событиям. Уверен, что в этом году «Ночь музеев» станет одной из самых ярких акций, — пояснил Игорь Гуськов.
Например Аксайский военно-исторический музей представит программу «Легенды аксайских подземелий». Она стартует в 19:00 и продлится до 23:00. Программа разработана специально для семейного посещения и расскажет посетителям о местных легендах и семейных тайнах. Также гости музея смогут принять участие в старинных играх и сделать семейный снимок в казачьем стиле.
Проведение мастер-классов на вернее время 18 мая запланировали и в Ростовском областном музее краеведения. Они пройдут с 16:00 до 20:00. Причем посетители смогут посетить не только мастер-классы «Семейный сувенир» и «Фантастический грифон. Чеканка по фольге», но и принять участие в пешеходной экскурсии по историческому центру Ростова-на-Дону с посещением особняка Ф. Н. Солодова.
В народном военно-историческом музее «Самбекские высоты» подготовили праздничную программу с иммерсивными экскурсиями по темам «Солдатский быт» и «Солдатские байки».
В Азовском музее-заповеднике в центре внимания будут воспоминания детства, фамильные ценности, семья как ячейка общества. С 18:00 до 21:00 экскурсоводы расскажут о послевоенном времени восстановления народного хозяйства, быте молодежных ударных строек, буднях и праздниках советских людей, традициях комсомольских свадеб.
Таганрогский художественный музей с 11:00 до 20:00 предлагает посетить пешеходные и тематические экскурсии, мастер-классы, концерты, детские спектакли и театрализованные мероприятия.
Сальский художественный музей с 17:00 до 22:00 предложит посетителям мастер-классы по созданию семейных оберегов, выступления творческих коллективов, фотозону «Семейный портрет в музее».
В Волгодонском художественном музее с 17:00 до 19:00 пройдет выставка «Мы — семья», а также интерактивное мероприятие «Дед — ватник, внук — „Ратник“.
В археологическом музее-заповеднике «Танаис» мероприятие пройдет под открытым небом. С 11:00 до 13:00 в рамках спортивного праздника «Донская Олимпия» состоятся состязания студентов Таганрогского университета по мотивам древнегреческих олимпиад.