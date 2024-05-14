Донские музеи подготовили массу мероприятий на «Ночь музеев 2024»

Проведение мастер-классов на вернее время 18 мая запланировали и в Ростовском областном музее краеведения. Они пройдут с 16:00 до 20:00. Причем посетители смогут посетить не только мастер-классы «Семейный сувенир» и «Фантастический грифон. Чеканка по фольге», но и принять участие в пешеходной экскурсии по историческому центру Ростова-на-Дону с посещением особняка Ф. Н. Солодова.