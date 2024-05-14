Дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Мост относится к трассе регионального значения «Элиста — Ремонтное — Зимовники» на границе с Калмыкией. Рабочие уже завершили работы по устройству опор моста, пролетного строения. Проведена гидроизоляция, выравнен слой асфальтобетонного покрытия.
Для пешеходов установили перильное ограждение. В планах у дорожников обустройство лестниц, освещения и барьерных ограждений. Также асфальт нужно проложить на подходах к мосту.
Завершить работы должны до конца октября текущего года.
Ранее в Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули.