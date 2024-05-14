rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Капитальный ремонт моста идет в Зимовниковском районе

Дорожники ремонтируют участок трассы на границы Ростовской области с Элистой

14 мая 2024, 16:42
Фото: 1MI
Капитальный ремонт моста идет в Зимовниковском районе
Капитальный ремонт моста идет в Зимовниковском районе, рассказали в правительстве Ростовской области.

Мост относится к трассе регионального значения «Элиста — Ремонтное — Зимовники» на границе с Калмыкией. Рабочие уже завершили работы по устройству опор моста, пролетного строения. Проведена гидроизоляция, выравнен слой асфальтобетонного покрытия.

Для пешеходов установили перильное ограждение. В планах у дорожников обустройство лестниц, освещения и барьерных ограждений. Также асфальт нужно проложить на подходах к мосту.

В Ростове-на-Дону потратили 500 миллионов рублей на ремонт дорог и мостов
Узнать подробнее

Завершить работы должны до конца октября текущего года.

Ранее в Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули.

Читайте также:
Кассация подтвердила сговор дорожников в Ростовской области на 24 млрд рублейВ Ростовской области проверят отремонтированные дорогиТрассу М-4 в Ростовской области пообещали сделать шестиполосной к 2026 году
#Виктория Прутковская#Касается каждого#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Ремонт дорог в Ростовской области#Правительство Ростовской области
Подпишитесь
Дизлайк Аяза Шабутдинова: почему ростовчане требуют возврат денег за курсы успеха
Сегодня, 07:30
В трех районах Ростова подешевели квартиры в новостройках
Сегодня, 07:48
«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры
Сегодня, 06:43
Дети в Таганроге учатся в две смены из-за роста рождаемости и беженцев
Сегодня, 06:26
Ростовчанам рассказали, когда прекратятся морозы в мае
Сегодня, 05:50
Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области
Сегодня, 05:19
"