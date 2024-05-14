Эколог рассказал, как сорняк-двойник озимой пшеницы попал на поля Ростовской области

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Сорняк эгилопс цилиндрический обнаружили на посевах озимых сортов пшеницы в Ростовской области. Об этом 13 мая сообщил «Россельхозцентр».
По словам ростовского эколога Дмитрия Брыканова, эгилопс цилиндрический — это дальний родственник пшеницы. Именно поэтому растения сложно отличить друг друга.
«Его семена может переносить ветер, но сильнее всего распространению сорняка в зонах ведения сельского хозяйства способствуют сами фермеры. Они могут использовать плохо отсортированные семена или работать на зараженной семенами сорняка технике», — отмечает эксперт.
И если ветер приносит семена эгилопса цилиндрического на поля лишь в некоторых случаях, то сельскохозяйственная техника справляется с посевом сорняка «успешнее».
«У наших фермеров распространена аренда техники на сезон или ее транспортировка с поля на поле. Семена и стебли сорняка на комбайнах и тракторах попадают на идеально подготовленную удобренную и распаханную почву», — объясняет Дмитрий Брыканов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в полях Ростовской области нашли опаснейший сорняк.