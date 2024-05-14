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Три жителя Ростовской области незаконно изготовили сигарет на 380 млн рублей

ФСБ накрыла подпольный цех в Ростовской области с сигаретами на 380 млн рублей

14 мая 2024, 10:10
Фото: Unsplash
Три жителя Ростовской области незаконно изготовили сигарет на 380 млн рублей
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении троих человек за незаконное производство сигарет, сообщили в региональном УФСБ.

Всего во время обысков в складских помещениях нашли 2,1 миллиона пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Стоимость партии оценили в 380 миллионов рублей.

Кроме того, обнаружили линии для производства табака стоимостью 500 миллионов рублей. На складах находились 46 тонн табака и компоненты, а также свыше 450 тысяч фальшивых акцизных марок.

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Отмечается, что в отношении троих организаторов возбудили уголовные дела. Само производство было организовано на территории Ростовской области и в других регионах.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор требует массово позакрывать табачные ларьки в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Сигареты#Уголовное дело
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