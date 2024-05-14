ФСБ накрыла подпольный цех в Ростовской области с сигаретами на 380 млн рублей

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Всего во время обысков в складских помещениях нашли 2,1 миллиона пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Стоимость партии оценили в 380 миллионов рублей.
Кроме того, обнаружили линии для производства табака стоимостью 500 миллионов рублей. На складах находились 46 тонн табака и компоненты, а также свыше 450 тысяч фальшивых акцизных марок.
Отмечается, что в отношении троих организаторов возбудили уголовные дела. Само производство было организовано на территории Ростовской области и в других регионах.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор требует массово позакрывать табачные ларьки в Ростовской области.