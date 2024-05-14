Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Напомним, что в Ростовской области в хуторе Новоалександровка по улице Победы, 39 планируется построить завод по производству кормов для ценных видов рыбы. Производительность предприятия будет составлять шесть тонн в час. Ростовская компания-застройщик «Икориум» готова вложить проект около 800 миллионов рублей. Завершить строительные работы планируют к середине 2024 года.
Положительное заключение экспертизы было получено 13 мая. Сдать объект в эксплуатацию планируется о конца 2024 года.
Ранее стало известно, что в Азовском море упал запас тарани до критического уровня.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры.