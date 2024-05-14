Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом

Напомним, что в Ростовской области в хуторе Новоалександровка по улице Победы, 39 планируется построить завод по производству кормов для ценных видов рыбы. Производительность предприятия будет составлять шесть тонн в час. Ростовская компания-застройщик «Икориум» готова вложить проект около 800 миллионов рублей. Завершить строительные работы планируют к середине 2024 года.