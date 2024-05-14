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Документация на строительство рыбзавода в Ростовской области прошла экспертизу

Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом

14 мая 2024, 10:14
Фото: octobdonland.ru
Документация на строительство рыбзавода в Ростовской области прошла экспертизу
Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект завода по производству кормов для рыбы в Азовском районе, следует из документов ЕГРЗ.

Напомним, что в Ростовской области в хуторе Новоалександровка по улице Победы, 39 планируется построить завод по производству кормов для ценных видов рыбы. Производительность предприятия будет составлять шесть тонн в час. Ростовская компания-застройщик «Икориум» готова вложить проект около 800 миллионов рублей. Завершить строительные работы планируют к середине 2024 года.

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Положительное заключение экспертизы было получено 13 мая. Сдать объект в эксплуатацию планируется о конца 2024 года.

Ранее стало известно, что в Азовском море упал запас тарани до критического уровня.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры.

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#Регина Симакова#Бизнес#Ростовская область#Азовский район#Строительство#Рыба#Завод#Корм
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