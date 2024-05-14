Медикам в Ростовской области повысят зарплаты. Но есть нюанс

Так, минимальные размеры окладов врачей в регионе должны вырасти в 2,2 раза, а у младшего и среднего медперсонала — в полтора раза. Таким образом, минимальный оклад врача-стажера в Ростовской области составил 19,2 тысячи рублей, а участкового терапевта — 20,7 тысячи рублей. Платить меньше минимального оклада медикам теперь запрещено.