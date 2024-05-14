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Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Часть медработников в Ростовской области ожидает повышение заработной платы

Медикам в Ростовской области повысят зарплаты. Но есть нюанс

14 мая 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
Часть медработников в Ростовской области ожидает повышение заработной платы

Повышение зарплаты в два раза пообещали в Ростовской области врачам, но не всем

Часть медработников в Ростовской области ожидает повышение заработной платы, заявила вице-спикер Заксобрания Светлана Мананкина.

Так, минимальные размеры окладов врачей в регионе должны вырасти в 2,2 раза, а у младшего и среднего медперсонала — в полтора раза. Таким образом, минимальный оклад врача-стажера в Ростовской области составил 19,2 тысячи рублей, а участкового терапевта — 20,7 тысячи рублей. Платить меньше минимального оклада медикам теперь запрещено.

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Но повышения доходов стоит ждать лишь сотрудникам 37 медицинских организаций региона. В остальных минимальные оклады повысили еще в апреле.

Ранее сообщалось, что дефицит акушеров сложился в медучреждениях Ростовской области.

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