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Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?

Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?

14 мая 2024, 13:49
Фото: ТГ-канал «Новости Ростов»
Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?

Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова

На улице Суворова, 7 в Ростове обрушился аварийный дом, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Трехэтажное здание возвели в конце XIX века. Оно располагается неподалеку от ростовского экономического университета, в самом центре города. Дом входил в список объектов культурного наследия региона, но несколько лет назад его признали аварийным.

Снести дом обещали еще в 2019 году. Жильцов расселили, а процесс сноса постоянно затягивался. Жители соседних домов опасались, что здание может рухнуть. Летом 2022 года там произошел пожар. Он охватил 500 квадратных метров площади здания на втором и третьем этаже. Из-за возгорания в доме частично обрушилась крыша.

В центре Ростова горит трехэтажное заброшенное здание на Суворова
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Вечером 13 мая у здания обрушилась стена. Очевидцы сообщают, что есть риск полного обрушения дома. На место происшествия прибыли местные власти. Глава администрации Кировского района Наталья Симаченко рассказала «АиФ — Ростов», что дом не могли снести, так как одно из его помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности. По нему до сих пор идут суды. По словам чиновницы, на месте дома планируется ввести режим ЧС, а все опасные конструкции уберут в «ближайшее время».

Напомним, о том, что дому может грозить «внезапное обрушение» в администрации Ростова заявляли еще пять лет назад.

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