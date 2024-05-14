Многострадальный дом позапрошлого века рухнул в центре Ростова. Что о нем известно?

Вечером 13 мая у здания обрушилась стена. Очевидцы сообщают, что есть риск полного обрушения дома. На место происшествия прибыли местные власти. Глава администрации Кировского района Наталья Симаченко рассказала «АиФ — Ростов», что дом не могли снести, так как одно из его помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности. По нему до сих пор идут суды. По словам чиновницы, на месте дома планируется ввести режим ЧС, а все опасные конструкции уберут в «ближайшее время».