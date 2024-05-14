Оазис в Ростове-на-Дону. Новая идея для путешественников

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
В 100 километрах от города раскинулся Александровский лесопитомник. Лесной массив занимает почти 55 Га. Это настоящий природный оазис.
Маршрут начинается от Церкви-часовни святителя Спиридона Тримифунтского. Здесь хранится икона чудотворца, в которую вмонтирован мощевик с частицей от тапочка святого.
Отсюда начинается наше путешествие по лесу, наполненному ароматами лиственных деревьев. Самому древнему дубу, кстати, уже стукнуло 120 лет. По легенде, весь парк был построен вокруг этого дерева. Обязательно найдите вековой дуб-исполин, чтобы загадать желание. Местные уверяют, что оно обязательно сбудется, нужно лишь прикоснуться к шершавому стволу.
В лесопитомнике можно встретить красавцев-оленей, мирно прогуливающихся среди деревьев. Кроме них, здесь живут лисицы, енотовидные собаки, зайцы, цапли, филины и сычи. Орнитологи советуют посещать заказник весной — тогда узнаете, как поют фазаны в период брачных игр. Если не посчастливилось встретить местных обитателей, не расстраивайтесь. В лесопитомнике есть мини-зоопарк.
Теоретически, в заказнике можно и поохотиться, а еще лучше — помедитировать на рыбалке. Золотую рыбку не поймаете, зато точно вернетесь домой с уловом. Но это в следующий раз. А сегодня, сделав круг, возвращаемся к началу маршрута.