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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Оазис в Ростове-на-Дону. Новая идея для путешественников

Оазис в Ростове-на-Дону. Новая идея для путешественников

14 мая 2024, 18:28
Фото: 1MI
Если вдруг вы оказались (или живете) на Родине Михаила Шолохова, который воспевал красоту родного донского края, стоит своими глазами увидеть, что так вдохновляло писателя.

В 100 километрах от города раскинулся Александровский лесопитомник. Лесной массив занимает почти 55 Га. Это настоящий природный оазис.

Маршрут начинается от Церкви-часовни святителя Спиридона Тримифунтского. Здесь хранится икона чудотворца, в которую вмонтирован мощевик с частицей от тапочка святого.

Фото: 1MI

Отсюда начинается наше путешествие по лесу, наполненному ароматами лиственных деревьев. Самому древнему дубу, кстати, уже стукнуло 120 лет. По легенде, весь парк был построен вокруг этого дерева. Обязательно найдите вековой дуб-исполин, чтобы загадать желание. Местные уверяют, что оно обязательно сбудется, нужно лишь прикоснуться к шершавому стволу.

Фото: 1MI

В лесопитомнике можно встретить красавцев-оленей, мирно прогуливающихся среди деревьев. Кроме них, здесь живут лисицы, енотовидные собаки, зайцы, цапли, филины и сычи. Орнитологи советуют посещать заказник весной — тогда узнаете, как поют фазаны в период брачных игр. Если не посчастливилось встретить местных обитателей, не расстраивайтесь. В лесопитомнике есть мини-зоопарк.

Фото: 1MI

Теоретически, в заказнике можно и поохотиться, а еще лучше — помедитировать на рыбалке. Золотую рыбку не поймаете, зато точно вернетесь домой с уловом. Но это в следующий раз. А сегодня, сделав круг, возвращаемся к началу маршрута.

  • Пройденная дистанция: ≈ 1,8 км
  • Время: 20 минут в среднем темпе
  • Сложность: для настоящих ценителей природы и уединения
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