Оазис в Ростове-на-Дону. Новая идея для путешественников

Отсюда начинается наше путешествие по лесу, наполненному ароматами лиственных деревьев. Самому древнему дубу, кстати, уже стукнуло 120 лет. По легенде, весь парк был построен вокруг этого дерева. Обязательно найдите вековой дуб-исполин, чтобы загадать желание. Местные уверяют, что оно обязательно сбудется, нужно лишь прикоснуться к шершавому стволу.