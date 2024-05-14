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Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области

Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области

14 мая 2024, 05:19
Фото: УГИБДД по РО
Столкновение двух автомобилей в Ростовской области привело к гибели одного человека, сообщили в региональном УГИБДД.

В Сальском районе водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний пассажир отечественной машины.

Кроме того, пострадали оба водителя, их с травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все детали столкновения машин.

Машины всмятку: массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область
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По какой причине водитель выехал на встречную полосу, не раскрывается.

Ранее массовое ДТП из пяти автомобилей произошло на въезде в донской регион.

До этого автомобилист набрал высокую скорость и влетел в здание образовательного учреждения в регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Раненые#Погибший#Происшествия
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