Один погиб и двое ранены в страшной аварии с Ростовской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
В Сальском районе водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry. На месте происшествия от полученных травм скончался 32-летний пассажир отечественной машины.
Кроме того, пострадали оба водителя, их с травмами доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все детали столкновения машин.
По какой причине водитель выехал на встречную полосу, не раскрывается.
Ранее массовое ДТП из пяти автомобилей произошло на въезде в донской регион.
До этого автомобилист набрал высокую скорость и влетел в здание образовательного учреждения в регионе.