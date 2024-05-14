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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Омбудсмен разъяснил, почему ростовчанам не стоит учиться на курсах у блогеров

Омбудсмен разъяснил, почему ростовчанам не стоит учиться на курсах у блогеров

14 мая 2024, 09:07
Фото: Unsplash
Омбудсмен разъяснил, почему ростовчанам не стоит учиться на курсах у блогеров
Мышление ростовской молодежи нужно переориентировать на занятия общественно значимым трудом, сообщил RostovGazeta председатель ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Собеседник рассказывает, что присутствовал на мероприятии, лекция которого была посвящена теории поколений.

«Начиная с 2000-х годов у нас растет цифровое поколение с клиповым сознанием. Это дети, которые не могут без гаджетов. Поэтому меня и моих коллег волновали вопросы карьерных ожиданий — как молодежь относится к труду. Мнение специалистов было таковым, что нынешнее поколение ориентировано не работать, а зарабатывать. И неважно, каким путем», — отмечает Владимир Гайворонский.
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Возможно поэтому, по мнению эксперта, курсы «успешного успеха» от блогеров сегодня так востребованы у молодых людей. Однако спикер уверен в необходимости переориентировать мышление ростовчан на общественно значимый и полезный труд.

«А что касается многих курсов от блогеров, то своим студентам я рассказываю поучительную историю о том, как легко и быстро получить миллион рублей за пять минут. Нужно просто найти тысячу человек, взять с них по тысяче рублей, а потом объявить, что они могут поступить также. Вот на это сегодня и похожи многие курсы блогеров», — говорит собеседник.

Подробнее — в большом материале RostovGazeta.

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