Омбудсмен разъяснил, почему ростовчанам не стоит учиться на курсах у блогеров

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Собеседник рассказывает, что присутствовал на мероприятии, лекция которого была посвящена теории поколений.
«Начиная с 2000-х годов у нас растет цифровое поколение с клиповым сознанием. Это дети, которые не могут без гаджетов. Поэтому меня и моих коллег волновали вопросы карьерных ожиданий — как молодежь относится к труду. Мнение специалистов было таковым, что нынешнее поколение ориентировано не работать, а зарабатывать. И неважно, каким путем», — отмечает Владимир Гайворонский.
Возможно поэтому, по мнению эксперта, курсы «успешного успеха» от блогеров сегодня так востребованы у молодых людей. Однако спикер уверен в необходимости переориентировать мышление ростовчан на общественно значимый и полезный труд.
«А что касается многих курсов от блогеров, то своим студентам я рассказываю поучительную историю о том, как легко и быстро получить миллион рублей за пять минут. Нужно просто найти тысячу человек, взять с них по тысяче рублей, а потом объявить, что они могут поступить также. Вот на это сегодня и похожи многие курсы блогеров», — говорит собеседник.
Подробнее — в большом материале RostovGazeta.