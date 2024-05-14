Остальное тело — в ванной: голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Убитым оказался 68-летний местный житель. Его останки, за исключением головы, нашли в собственной ванне. Позже следователи обнаружили на кладбище и голову мужчины.
В жестокой расправе подозревают 61-летнего приятеля убитого. По версии следствия, 11 мая он пришел в гости к своей будущей жертве. Мужчины выпили, после чего между ними завязался спор. В порыве гнева гость забил хозяина квартиры молотком насмерть, после чего расчленил труп.
Вынести все останки из квартиры у него не вышло. Преступник успел прикопать на кладбище только голову убитого. Когда он вернулся за другими останками, на место уже прибыла полиция. Ее вызвали соседи, которых смутил шум из квартиры.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена психиатрическая экспертиза. Подозреваемый заключен под стражу до 11 июля.
Ранее труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом.