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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Остальное тело — в ванной: голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге

Остальное тело — в ванной: голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге

14 мая 2024, 13:31
Фото: 1MI
Остальное тело — в ванной: голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге

Отрубленную голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге

Расчлененное тело мужчины нашли в Таганроге, пишет 1рнд со ссылкой на свои источники в СК.

Убитым оказался 68-летний местный житель. Его останки, за исключением головы, нашли в собственной ванне. Позже следователи обнаружили на кладбище и голову мужчины.

В жестокой расправе подозревают 61-летнего приятеля убитого. По версии следствия, 11 мая он пришел в гости к своей будущей жертве. Мужчины выпили, после чего между ними завязался спор. В порыве гнева гость забил хозяина квартиры молотком насмерть, после чего расчленил труп.

Вынести все останки из квартиры у него не вышло. Преступник успел прикопать на кладбище только голову убитого. Когда он вернулся за другими останками, на место уже прибыла полиция. Ее вызвали соседи, которых смутил шум из квартиры.

Отрубленную голову пенсионера нашли на кладбище в ТаганрогеОтрубленную голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге
Отрубленную голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге
Фото: 1rnd
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Назначена психиатрическая экспертиза. Подозреваемый заключен под стражу до 11 июля.

Ранее труп с размозженным черепом нашли в доме под Ростовом.

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