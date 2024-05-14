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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Площадь планируемой жилой застройки «Нового Ростова» составит 1,79 миллиона квадратных метров

Площадь жилой застройки старого аэропорта в Ростове увеличили на 300 тысяч кв. м

14 мая 2024, 18:01
Фото: Изображение Midjourney
Площадь планируемой жилой застройки «Нового Ростова» составит 1,79 миллиона квадратных метров
Площадь планируемой жилой застройки «Нового Ростова» составит 1,79 миллиона квадратных метров, заявил Минстрой региона.

Ранее на территории старого аэропорта хотели построить полтора миллиона квадратных метров жилья. Сейчас площадь жилой застройки «Нового Ростова» решили увеличить на 12% — до 1,79 миллиона квадратных метров.

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Изменения внесут в документацию по планировке территории. Известно, что районе старого аэропорта расположится не только жилой район, но и административные здания.

«РБК Ростов» пишет, что высотность жилья в «Новом Ростове» ограничена 32 этажами.

Ранее в Ростове началось планирование новой транспортной развязки к старому аэропорту.

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