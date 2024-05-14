Площадь жилой застройки старого аэропорта в Ростове увеличили на 300 тысяч кв. м

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Ранее на территории старого аэропорта хотели построить полтора миллиона квадратных метров жилья. Сейчас площадь жилой застройки «Нового Ростова» решили увеличить на 12% — до 1,79 миллиона квадратных метров.
Изменения внесут в документацию по планировке территории. Известно, что районе старого аэропорта расположится не только жилой район, но и административные здания.
«РБК Ростов» пишет, что высотность жилья в «Новом Ростове» ограничена 32 этажами.
Ранее в Ростове началось планирование новой транспортной развязки к старому аэропорту.