По жизни Александра Пушкина снимут музыкальную драму с актером Юрой Борисовым

Артист известен своими ролями в фильмах «Бык», «Серебряные коньки», «Кентавр» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Сейчас Юра Борисов участвует в новом проекте — музыкальной драме, основанной на жизни писателя Александра Пушкина. Картина получила название «Пророк».