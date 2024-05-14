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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

По жизни Александра Пушкина снимут музыкальную драму с актером Юрой Борисовым

По жизни Александра Пушкина снимут музыкальную драму с актером Юрой Борисовым

14 мая 2024, 15:03
Фото: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0
По жизни Александра Пушкина снимут музыкальную драму с актером Юрой Борисовым
Актер Юра Борисов активно занимался вокалом для музыкального фильма, посвященного Пушкину, делится подробностями Newia.

Артист известен своими ролями в фильмах «Бык», «Серебряные коньки», «Кентавр» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Сейчас Юра Борисов участвует в новом проекте — музыкальной драме, основанной на жизни писателя Александра Пушкина. Картина получила название «Пророк».

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Борисов рассказал, что ранее не пел в кино, но ради роли Пушкина усиленно занимался вокалом.

«Нет непоющих людей, просто люди думают, что не умеют петь», — говорит артист.

Основные съемки картины уже завершились, но работа над музыкальной частью продолжается.

Ранее Никита Кологривый заявил, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского.

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