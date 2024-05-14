По жизни Александра Пушкина снимут музыкальную драму с актером Юрой Борисовым

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Артист известен своими ролями в фильмах «Бык», «Серебряные коньки», «Кентавр» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». Сейчас Юра Борисов участвует в новом проекте — музыкальной драме, основанной на жизни писателя Александра Пушкина. Картина получила название «Пророк».
Борисов рассказал, что ранее не пел в кино, но ради роли Пушкина усиленно занимался вокалом.
«Нет непоющих людей, просто люди думают, что не умеют петь», — говорит артист.
Основные съемки картины уже завершились, но работа над музыкальной частью продолжается.
Ранее Никита Кологривый заявил, что у него отобрали роль из-за Филиппа Янковского.