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Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры

Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры

14 мая 2024, 16:21
Фото: 1MI
Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры
Грузовик горит на федеральной трассе под Ростовом-на-Дону, кадрами с места событий делятся в социальных сетях.

Большегруз полыхает на обочине дороги, недалеко от поселка Аютинский. Очевидцы рассказывают, что от транспортного средства практически ничего не осталось. Фуру тушат спасатели. Движение на участке трассы помогают организовывать инспекторы ДПС.

Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Из-за ликвидации последствий аварии на М-4 «Дон» образовался дорожный затор. Сейчас длина затора составляет около трех километров. Водители рекомендуют друг другу по возможности искать альтернативные пути движения.

Ранее массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область.

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