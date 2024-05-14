Пробка собралась на М-4 в Ростовской области из-за полыхающей фуры

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Большегруз полыхает на обочине дороги, недалеко от поселка Аютинский. Очевидцы рассказывают, что от транспортного средства практически ничего не осталось. Фуру тушат спасатели. Движение на участке трассы помогают организовывать инспекторы ДПС.
Из-за ликвидации последствий аварии на М-4 «Дон» образовался дорожный затор. Сейчас длина затора составляет около трех километров. Водители рекомендуют друг другу по возможности искать альтернативные пути движения.
Ранее массовое ДТП из пяти авто произошло на въезде в Ростовскую область.