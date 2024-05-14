Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Президент подписал указ о назначении Устинова. Последний находится на этом посту с 2008 года.
С 2000 по 2006 годы Устинов работал в должности Генпрокурора России, после чего в течение двух лет был главой Минюста. Он является доктором юридических наук.
Добавим, что Устинов родился в 1953 году в Хабаровском крае, а его стаж начался с токаря на заводе в Краснодарском крае. А с 1972 по 1974 годы он отслужил срочную службу в армии.
Ранее в администрации Ростова анонсировали два громких назначения.
До этого в донском регионе уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков.