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Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО

Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО

14 мая 2024, 12:45
Фото: ufo.gov.ru/
Путин оставил Устинова на посту полпреда президента в ЮФО
Глава государства Владимир Путин оставил на посту полномочного представителя в ЮФО Владимира Устинова, говорится в документах на сайте Кремля.

Президент подписал указ о назначении Устинова. Последний находится на этом посту с 2008 года.

С 2000 по 2006 годы Устинов работал в должности Генпрокурора России, после чего в течение двух лет был главой Минюста. Он является доктором юридических наук.

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Добавим, что Устинов родился в 1953 году в Хабаровском крае, а его стаж начался с токаря на заводе в Краснодарском крае. А с 1972 по 1974 годы он отслужил срочную службу в армии.

Ранее в администрации Ростова анонсировали два громких назначения.

До этого в донском регионе уволился министр региональной политики Дмитрий Шарков.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Назначение#ЮФО#Устинов#Полномочный представитель
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