Реестр утилизаторов впервые пополнился предприятием сферы ЦБП — ПЦБК

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Published Сегодня, 09:33
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Благодаря нахождению в указанном реестре компания может оказывать услуги в области переработки картонно-бумажных отходов в соответствии с обновленными требованиями механизма расширенной ответственности производителей (РОП), пишет properm.ru.
С 1 января 2024 года в Российской Федерации начали действовать изменения экологического законодательства в части РОП. В рамках новых правил производители упаковки обязаны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Выполнение данного требования можно обеспечить одним из трех способов: заплатить экосбор, собрать и переработать упаковку самостоятельно или оформить договор с компанией-утилизатором. Следует учесть, что утилизировать отходы в рамках РОП имеют право только компании, внесенные в реестр утилизаторов.
Группа предприятий «ПЦБК» полностью включилась в процесс исполнения новых законодательных требований. Эта интегрированная компания осуществляет полный цикл производства, от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Годовые объемы переработки макулатуры в ПЦБК достигают 300 тыс. тонн. Предприятие входит в десятку крупнейших российских производителей тарного картона и гофроупаковки.
В минувшем месяце в Росприроднадзор был направлен пакет документов на включение в реестр утилизаторов от ООО «Прикамский картон» (ГП «ПЦБК»). 27 апреля сотрудники надзорной организации и ППК «Российский экологический оператор» посетили производство ПЦБК для оценки соответствия производственных мощностей. Они ознакомились с техническим оснащением предприятия и производственными технологиями.
Результатом проверки документации и выездной оценки стало вынесение Росприроднадзором решения о включении сведений об ООО «Прикамский картон» в реестр утилизаторов. Уведомление об этом было получено предприятием 8 мая. Таким образом, компания стала первым предприятием целлюлозно-бумажной промышленности, вошедшим в реестр утилизаторов.
По словам гендиректора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», представителя ПЦБК Андрея Гурьянова,
предприятие осуществляет деятельность в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Вертикально интегрированная компания входит в число крупнейших российских переработчиков макулатуры, и включение в реестр утилизаторов имеет для нее большое значение. Предприятие стало полноправным участником механизма РОП. Официально признанная в качестве утилизатора компания прошла все проверки и получила право на самостоятельное выполнение нормативов утилизации. ПЦБК также будет оказывать услуги по переработке бумажных отходов, помогая в выполнении нормативов другим компаниям.