Реестр утилизаторов впервые пополнился предприятием сферы ЦБП — ПЦБК

С 1 января 2024 года в Российской Федерации начали действовать изменения экологического законодательства в части РОП. В рамках новых правил производители упаковки обязаны обеспечить сбор и переработку отходов выпущенной упаковки. Выполнение данного требования можно обеспечить одним из трех способов: заплатить экосбор, собрать и переработать упаковку самостоятельно или оформить договор с компанией-утилизатором. Следует учесть, что утилизировать отходы в рамках РОП имеют право только компании, внесенные в реестр утилизаторов.