«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников отмечает, что владельцы дач в Ростовской области стали почти в три с половиной раза чаще оставлять заявки на строительство частных укрепленных сооружений.
«Мы посчитали, что на 240% больше заявок на это лето, чем в прошлом. Как показывает практика, до реализации дойдут не все, но заинтересованность уже о многом говорит», — поясняет Леонид Синельников.
Эксперт отмечает, что чаще других ростовчане выбирают вариант с укреплением уже существующих дачных погребов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году.