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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Ростовчане стали чаще заказывать строительство бункеров летом 2024 года

«Рост заказов на 240%»: ростовчане стали массово переделывать погреба в бункеры

14 мая 2024, 06:43
Фото: Pxhere
Ростовчане стали чаще заказывать строительство бункеров летом 2024 года

Число заказов на строительство бункеров снова резко увеличилось в Ростове

Количество заявок на строительство бункера летом 2024 года от жителей Ростовской области выросло на 240% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников.

Специалист по строительству бункеров в Ростове-на-Дону Леонид Синельников отмечает, что владельцы дач в Ростовской области стали почти в три с половиной раза чаще оставлять заявки на строительство частных укрепленных сооружений.

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«Мы посчитали, что на 240% больше заявок на это лето, чем в прошлом. Как показывает практика, до реализации дойдут не все, но заинтересованность уже о многом говорит», — поясняет Леонид Синельников.

Эксперт отмечает, что чаще других ростовчане выбирают вариант с укреплением уже существующих дачных погребов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стали массово скупать землю в 2024 году.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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